AdF, oltre 60mila euro per Gaiole in Chianti

A Gaiole in Chianti AdF sta portando avanti due importanti investimenti sulle infrastrutture idriche del territorio per un importo complessivo di oltre 60mila euro, continuando così a sviluppare il proprio imponente piano degli investimenti all’insegna della sostenibilità, dell’innovazione e del rispetto dell’ambiente e della risorsa.

Il primo intervento, già in corso, interessa via Buonarroti, dove un tratto di rete di distribuzione era sotto stretto monitoraggio: rilevate frequenti problematiche che comportavano la chiusura del flusso, l’azienda ha pianificato la bonifica di circa 400 metri di condotta da sostituire. La nuova tubazione che sarà posata avrà un diametro maggiore della precedente, così da ottimizzare i flussi idrici e le pressioni di rete; inoltre, durante i lavori, che si stima saranno conclusi salvo imprevisti all’inizio di gennaio, verranno completamente rifatti tutti gli allacciamenti già presenti.

Tutto pronto anche per la bonifica programmata lungo la strada comunale di Lucignano, in località Monti di Sotto, dove la condotta presentava una certa fragilità e pertanto AdF ha programmato la sostituzione di circa 100 metri di tubazione. Nell’occasione, oltre al rifacimento di tutti gli allacci già presenti, verrà anche leggermente modificato il tracciato della condotta, così da consentirne l’interconnessione con un’altra rete di distribuzione. Il termine dei lavori, salvo imprevisti, è per la fine di dicembre.

Per consentire i collegamenti idraulici delle nuove condotte e degli allacci, operazioni che non possono essere eseguite ad acqua aperta, durante entrambi gli interventi saranno necessarie temporanee chiusure del flusso idrico. AdF avviserà i cittadini tramite i consueti canali di comunicazione: il sito www.fiora.it sezione “Cerca lavori in corso”, la pagina Facebook, la app Cittadino Informato e con email e sms per coloro che hanno lasciato i propri contatti telefonici e l’indirizzo di posta elettronica ad AdF.