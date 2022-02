AdF, domani lavori a Siena e Monteriggioni

Siena, installazione del bypass per la bonifica in strada di Belgioiello. I lavori di AdF, in programma giovedì 24 febbraio dalle 9 alle 17, fanno parte dell’intervento di bonifica di 860 metri di condotta di distribuzione in tale strada, per un importo complessivo di 80mila euro, e per la loro esecuzione sarà necessario chiudere il flusso idrico in alcune vie nei comuni di Siena, Asciano e Castelnuovo Berardenga. Potrebbero quindi verificarsi temporanee mancanze di acqua alle utenze situate in strada di Belgioiello, strada di Busseto, strada delle Ginestre, strada di Vignano, strada di Vignanone, via dell’Ascarello, via Bianca Piccolimi Clementini, strada di Santa Regina, strada del Casone, strada di Val di Pugna, strada di Presciano e strada del Tinaio nel comune di Siena, mentre per il comune di Asciano saranno interessate via Liguria, viale Campania, via Aretina, piazza della Repubblica, strada di Poggio al Vento, le località Pian Collina, Casa Nuova Pansarini, Pian delle Cortine, Monteaperti, Sant’Alfredo, Monselvoli e La Casa e la frazione Arbia. Infine, per il comune di Castelnuovo Berardenga saranno interessate le utenze situate in via Monteforelli, via Guelfi, via Dante Alighieri, via Peruzzi e la frazione di Casetta. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 17 del giorno stesso.

Monteriggioni, manutenzioni in località Carpineta e Casabocci. I lavori di AdF sono in programma giovedì 24 febbraio dalle 9 alle 17 e potrebbero determinare la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua in via Carpineta, strada di Casabocci e nelle località Carpineta, Casabocci, la Gavina e Colleciupi. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 17 del giorno stesso.

Qualora l’interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento. Si ricorda il numero verde di AdF 800 356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24 sette giorni su sette.