Adf, domani lavori a Casole d’Elsa

Casole d’Elsa, manutenzione in via Aringhieri. I lavori di AdF sono in programma mercoledì 7 luglio dalle 14 alle 17 e potrebbero determinare la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua in via Aringhieri, via San Donato, via San Michele, via Fontecanti, via Roma, via Rivellino, via della Vigne, via del Pacchierotto, via Puccini, piazza Dante Monnecchi, via Palazzuoli, via Case Sparse Podere Agresto, piazza Isola del Giglio, via Della Corsina, viale Papa Giovanni Paolo 2, via Caduti di Nassiria, via Belvedere, via Savini, via della Rimembranza, viale Dietro le Mura, via Vannini, via Alessandro Casolani, via San Niccolò, via 4 Novembre, via Giuseppe Verdi, via Primo Mugnaini, via Isola d’Elba, via della Querce, strada provinciale 27, strada provinciale 28, strada provinciale di Casole d’Elsa bivio Vallone, località La Corsina, località Orli e località Casole. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 17 del giorno stesso. Qualora l’interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento. Si ricorda il numero verde di AdF 800 356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24 sette giorni su sette.