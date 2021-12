Acn Siena, due giocatori positivi al covid

Sono positivi due giocatori del Siena Calcio, società che partecipa al campionato di serie C nel girone B. Lo fa sapere la stessa società che precisa che i test molecolari hanno confermato l’infezione di covid per i due atleti che già da alcuni giorni sono in isola memento e con sintomi lievi. Gli esami, che hanno previsto anche il sierologico eseguito dai sanitari della FederLab, sono stati svolti singolarmente e senza contatti tra tesserati. In precedenza nel corso di controlli preventivi erano stati accertati quattro casi di positività confermati solo per i due giocatori dai tes molecolari. Questa mattina, inoltre, sono stati effettuati altri tamponi rapidi antigenici all’intera rosa, staff tecnico e sanitario Tutti sono risultati negativi. (