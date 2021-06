Acn Siena 1904, sconfitto 2-1 dal Trastevere

Finisce a Trastevere il sogno serie C dell’Acn Siena 1904, che questo pomeriggio ha affrontato il primo appuntamento di playoff contro la squadra capitolina che ha portato a casa la partita con il risultato di 2-1. Una partita complicata con il Siena che è riuscito a mettere bene sotto pressione il Trastevere. Un match molto statico nei primi 45 minuti di partita ma che si sblocca all’inizio del secondo tempo. Ci pensa Roberti nei primi minuti del secondo tempo a portare il Trastevere in vantaggio.

I bianconeri non ci stanno, però, e aumentano il ritmo del gioco mettendo in difficoltà il Trastevere con diverse azioni, senza però finalizzare. Il gol arriva negli ultimi 15 minuti di gioco con un fallo di mano su calcio d’angolo da parte del Trastevere. Va Guidone dal dischetto con un palla che vale una stagione. L’emozione non tradisce il capitano che con esperienza la insacca nell’angolo. Ma il recupero del Siena va in frantumi nei minuti di recupero quando un Tagliarol trasforma il cross del Trastevere in un capolavoro, nel suo ultimo probabilmente visto che sarà la sua ultima stagione. Una rovesciata da professionista mette la palla alle spalle di Gragnli, il Trastevere torna in vantaggio 2-1. Ci pensa il triplice fischio dell’arbitro a interrompere il sogno del Siena che con oggi conclude la stagione 2020/2021 rimanendo in serie D.