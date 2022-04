Accordo tra Aou Senese e centro Hospitalar di Leiria per lo studio teorico di pazienti al disturbo bipolare

Una nuova opportunità di studio per il trattamento dei pazienti con disturbi bipolari: con questa finalità è iniziato il tirocinio della dottoressa Joana Miranda, medico del Centro Hospitalar di Leiria, nella UOC Psichiatria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese diretta dal professor Andrea Fagiolini, con la collaborazione dell’Ufficio Rapporti Internazionali dell’Aou Senese.

Il tirocinio di formazione teorico è l’oggetto dell’accordo di collaborazione tra l’Aou Senese e l’ospedale situato nella città nel centro del Portogallo, ed il percorso formativo sarà incentrato sulla specializzazione nell’unità operativa che si trova all’interno del Dipartimento della Salute Mentale e degli Organi di senso, sempre diretto dal professor Fagiolini: «Si tratta di un’altra opportunità di ricerca e collaborazione internazionale – spiega Fagiolini – per il trattamento di una malattia inclusa tra le 10 condizioni mediche più invalidanti, che causa spesso una enorme perdita di qualità e quantità di vita». L’accordo sarà un’altra opportunità per studiare e condividere le strategie e traiettorie di trattamento sviluppate in anni di ricerche condotte a Siena, in collaborazione con i maggiori centri internazionali, inclusi il Bipolar Disorder Center for Pennsylvanians dell’University of Pittsburgh Medical Center, il Bipolar Disorder Network dell’European College of Neuropsychopharmacology, e l’European Network of Bipolar Disorder Research Centers, al quale la Clinica Senese partecipa, sotto l’egida dell’Associazione Italiana per i Disturbi Bipolari, chapter del International Society for Bipolar Disorders, della quale il professor Fagiolini è l’attuale Presidente.