Accoltellato per droga, è grave: trasportato alle Scotte

Un uomo di 28 anni, di nazionalità tunisina, irregolare sul territorio italiano e con precedenti per droga, è stato accoltellato e lasciato davanti al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo. E’ accaduto la scorsa notte. Il tunisino era in stato di agitazione e al pronto soccorso, prima di essere calmato, ha provocato danni e spavento anche fra i sanitari. A causa della gravità della ferita causata dalla coltellata tra il costato e l’ascella, il 28enne è stato trasferito al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena.Sulla vicenda indaga la polizia. Agli agenti l’uomo ha raccontato di essere stato accoltellato perché non voleva comprare droga. Secondo gli investigatori, però, la sua versione non sarebbe attendibile e viene privilegiata la pista del regolamento di conti o dello sgarbo tra piccoli spacciatori.