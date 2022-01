“Accesa Passione 2020-2021”, domani la presentazione del libro del Comitato Amici del Palio

Domani alle 17, nel Cortile del Podestà sarà presentato il libro “Accesa Passione 2020-2021”, un viaggio inteso a scandire, attraverso una rassegna di immagini, il calendario degli eventi più importanti dal 1 dicembre 2020 al 1 dicembre 2021, che hanno avuto per protagoniste non solo le Nostre Contrade, ma l’intera città di Siena.

“L’idea di questa pubblicazione” – dichiara così il Presidente del Comitato Amici del Palio Emiliano Muzzi – “è nata durante i primi mesi dello scorso inverno, quando ebbi modo di farne un primo accenno alla Giunta del Comitato Amici del Palio. Avevo in mente di prendere spunto da quanto avevamo fatto insieme con il Consorzio per la Tutela del Palio con il filmato La sospensione di un attimo e il successivo volume della collana Scatti in Campo, per testimoniare ancora una volta i sentimenti che ci hanno accompagnato in un’ennesima annata anomala, resa amara dalle restrizioni. Fin da subito gli altri Amici del Palio accolsero il progetto con estremo entusiasmo, dando vita a una commissione – costituita da Gabriele Bartali, Guido Bellini curatore della parte grafica e impaginazione, Gabriele Boschi, Guido Bruni, Andrea Finetti, Cesare Guideri, Andrea Gonnelli, Francesco Romei e Giovanni Sportoletti – che si è dedicata a coordinare il lavoro necessario a realizzare una simile impresa.”

La realizzazione del volume è stata possibile grazie al Comune di Siena, che ha voluto patrocinare il nostro progetto, al Magistrato delle Contrade, con cui il Comitato collabora proficuamente, a Chianti Banca, che ci ha permesso di pubblicare il volume, e al Torchio per la stampa. Si intendono inoltre ringraziare di cuore tutte le Consorelle e i fotografi che hanno voluto collaborare con noi per avere concesso le immagini riprodotte nelle pagine successive, che auspico possano suscitare nei lettori ricordi ed emozioni.

Una parte del ricavato sarà devoluta in beneficienza.

Guido Bellini