A Siena l’Europa secondo Prodi: “La Ue è come un pane cotto a metà: rischia di marcire”

“L’Europa era un bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Adesso però le cose sono peggiorate e parlerei invece di un’Europa che è un pane cotto a metà. Quando lasci l’acqua dentro un bicchiere questa può restarci per mesi. Ora però l’Europa è un pane cotto a metà che, dopo pochi giorni, diventa orribile e che se non conclude il suo processo poi marcisce”.

Ha usato una metafora l’ex-premier Romano Prodi per dire la sua sullo stato attuale della Ue durante il suo intervento alla quarta Conferenza sul futuro dell’Europa, iniziativa promossa dall’Università di Siena, dall’Istituto Universitario Europeo e dal Think Tank Vision, che si sta svolgendo alla Certosa di Pontignano, a Siena. L’ex-presidente del consiglio, rispondendo al giornalista Bill Emmott, ha voluto evidenziare come “il senso del progresso che la Ue rappresentava è scomparso dopo la crisi finanziaria”. E l’irrilevanza dell0 Unione, secondo Prodi, “è stata confermata dal conflitto in Ucraina” dove “non c’è stata una mediazione europea e nemmeno una considerazione verso il nostro ruolo”. Quindi, prosegue l’ex-presidente della commissione europea, “se prima esisteva una sorta di forza politica dei nostri Paesi, ora siamo semplicemente parte degli Usa, così come la Russia è parte della Cina”. L’intervento di Prodi è stato nella giornata inaugurale della Conferenza sul futuro dell’Europa. Tra i relatori sono previsti anche il ministro Raffaele Fitto e l’ex-ministro Enrico Giovannini. “Questa conferenza ci permette di avere una visione di lungo termine sulle prospettive internazionali dell’Unione”, le parole del rettore dell’Università Roberto Di Pietra.