A Siena il simposio internazionale della vaccinologia ospitato dall’Institute for global health

L’Institute For Global Health (Istituto per la salute globale) – IFGH – dell’Università di Siena, ha ospitato il 7 e l’8 giugno un Simposio Internazionale che ha riunito esperti di tutto il mondo nel campo della Vaccinologia e dello Sviluppo Globale, nonché ex studenti provenienti da 48 paesi che si sono diplomati nel corso degli anni nel Master in Vaccinologia e Sviluppo Farmaceutico.

Esperti della Fondazione Bill e Melinda Gates, CEPI, OMS, Istituto Internazionale per i Vaccini (IVI), Autorità Regolatorie Nazionali, Università di Oxford, Università di Dalhousie – Canada e dell’Industria Farmaceutica, tra i tanti partecipanti, hanno discusso per 2 giorni le sfide globali e la capacità di sviluppo necessaria per sostenere la missione congiunta del G7 e della CEPI di fornire vaccini entro 100 giorni dalle prossime epidemie e garantire equità per la popolazione mondiale.

La Prof.ssa Sue Ann Clemens, direttrice del programma di Master, nominata cavaliere dalla Regina Elisabetta per i servizi resi alla sanità pubblica durante la pandemia di Covid, insieme al Prof. Emanuele Montomoli, presidente del programma di Master, ha annunciato che nonostante la pandemia, il Master è riuscito a mantenere la sua missione di potenziamento delle capacità e di supporto allo sviluppo clinico. IFGH ha formato oltre 1.200 professionisti e ha diplomato 110 studenti del master che contribuiscono attivamente alla lotta contro le malattie infettive in tutto il mondo