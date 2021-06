A Chiusi una grande ztl che abbraccia il centro storico

La Giunta del Comune di Chiusi ha deliberato la conferma della ZTL stagionale nel centro storico che sarà in vigore, come lo scorso anno, tutti i giorni dal 02 luglio fino al 14 settembre 2021. La scelta è di continuità rispetto a quanto fatto nella scorsa estate, quando in via sperimentale fu chiusa al traffico, ad esclusione dei residenti, Piazza XX Settembre.

L’amministrazione ha aperto un tavolo di confronto e, in accordo con gli esercenti e con il centro commerciale naturale, è stato evidenziato non solo il problema del traffico in Piazza XX Settembre, ma anche il grande transito nelle vie principali del centro storico. Per questa ragione e per andare incontro a tutte le attività e in particolar modo a quelle che hanno realizzato gli spazi all’aperto per la somministrazione ai clienti, è stato deciso che anche Via Porsenna diventerà ZTL a partire dal 02 luglio giugno e fino al 14 settembre, dalle 19.45 alle 24 di ogni sera.

Le caratteristiche del blocco al transito saranno sostanzialmente le stesse dello scorso anno, la zona a traffico limitato di Piazza XX Settembre sarà valida, tutti i giorni, dalle ore 10.00 alle ore 2.00, mentre la normale viabilità sarà possibile tra le ore 2.00 e le ore 10.00 del mattino. Naturalmente la Ztl sarà accessibile ai residenti e ai veicoli per carico e scarico merci muniti di permesso, oltre che ai mezzi di soccorso. Le uniche novità rispetto allo scorso anno, oltre la chiusura di Via Porsenna, riguarderanno l’area di blocco al transito che non partirà da davanti al palazzo del Monte dei Paschi, ma dall’intersezione di Via Lino Moretti con Via Bassa Cimina; in più, in Piazza XX Settembre saranno fruibili, passando da Via Lavinia, due parcheggi a sosta breve di fronte all’ufficio protocolli del Comune, in modo da dare un appoggio sia a chi si reca al palazzo comunale sia a chi la sera usufruisce del servizio di asporto dei ristoranti e dei bar del centro storico. Conseguentemente anche il mercato settimanale del martedì sarà spostato temporaneamente in via Porsenna.

“Se vogliamo ambire a promuovere il nostro centro storico e le nostre attività è indispensabile agire in questa direzione – le parole del Primo Cittadino del Comune di Chiusi Juri Bettollini. La chiusura al traffico nel nostro centro storico è un atto dovuto, l’idea di chiudere da Via Lino Moretti anziché dal palazzo del Monte dei Paschi, come la scorsa estate, è stata decisa in quanto, con la chiusura di Via Porsenna sarebbe stato impossibile transitare da Via Mecenate. L’idea è quella di una grande Ztl che abbraccia il centro storico, in orari condivisi con attività e categorie di settore con lo scopo di contribuire al miglioramento del nostro Paese”.