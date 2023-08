A Castellina in Chianti la finale regionale di Miss Italia

Miss Italia fa tappa a Castellina in Chianti. Dopo aver ospitato una selezione regionale nel 2021, il famoso concorso di bellezza torna nel paese chiantigiano con la finale regionale di Miss Italia che porterà all’elezione di Miss Rocchetta Bellezza Toscana 2023. L’appuntamento è in programma sabato 12 agosto, a partire dalle ore 20.45, in Piazza del Comune, e sarà condotto dalla castellinese Cristina Cellai, seconda classificata a Miss Italia 1998, e Raffaello Zanieri, presentatore di selezioni e casting del concorso da diverse edizioni. La ragazza che indosserà la fascia assegnata dalla giuria presente a Castellina in Chianti parteciperà di diritto alle prefinali nazionali del concorso.

La serata si aprirà con un momento di promozione del territorio e delle sue eccellenze grazie ai numerosi sponsor locali che hanno sostenuto l’organizzazione dell’evento insieme a Cristina Cellai e al Comune. L’appuntamento vedrà anche la presenza di Arianna Dionigi, figlia di Cristina Cellai eletta Miss Sport Toscana 2021.

Info. I biglietti, al costo di 5 euro, sono disponibili presso il Museo Archeologico del Chianti, in Piazza del Comune.