2 giugno, Monaco alla parata ai Fori imperiali: “Medici ricompensati dei sacrifici contro il covid”

“Il mio pensiero va ai medici che sono scomparsi per combattere questo virus sconosciuto. In quei momenti pensavo che fossero con noi”. Roberto Monaco, segretario nazionale della Federazione degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e presidente dell’Ordine dei medici di Siena, è ancora molto emozionato. Poco fa ha sfilato alla parata del giugno ai Fori Imperiali, a Roma, in rappresentanza di quel personale della sanità che si è impegnato per due anni a combattere il covid. “Le persone si sono alzate in piedi mentre stavano passando – racconta-. Ci hanno gridato ‘bravi’ e ci hanno applaudito. È stato qualcosa che ci ha ricompensato di tutti i sacrifici. Le nostre professioni, nonostante i vari problemi, sono viste come quelle che tutelano il diritto alla Salute, un diritto della Costituzione”. Ancora Monaco: “Un messaggio alle Istituzioni? Non pensate di avere sconfitto il coronavirus” perchè “i morti di oggi hanno la stessa dignità di quelli dei mesi passati” e “ci ricordano che non dobbiamo fare azzardi. Quindi riprendiamoci la vita e la libertà, ma stiamo attenti. E cerchiamo di vaccinarci, anche per aiutare gli altri”, conclude.

MC