Sarà Macron lo sponsor tecnico della Emma Villas Aubay Siena

La presenza di Macron nel mondo del volley italiano si rafforza grazie all’estensione della partnership tecnica con un’altra importante realtà, l’Emma Villas Aubay Siena, che si appresta a disputare la nuova stagione nella massima serie del volley italiano, la SuperLega. Il brand emiliano e il club toscano hanno esteso di altre tre stagioni un rapporto già esistente e il cui prolungamento rappresenta la conferma del rapporto di fiducia e collaborazione e della condivisione di un progetto sportivo che vede l’Emma Villas Aubay Siena affacciarsi nuovamente sul principale palcoscenico pallavolistico nazionale.

L’Emma Villas ha una storia abbastanza recente ma ricca di ottimi risultati. Nel palmares della squadra senese fondata nel 2013, una Coppa Italia di Serie A2 nella stagione 2016-2017 e nella successiva la promozione in Serie A1, campionato nel quale si ripropone quest’anno dopo aver acquisito il titolo sportivo del Volley Reggio Emilia.

L’accordo tra Macron e Emma Villas Aubay Siena prevede la fornitura di kit gara e abbigliamento tecnico dalla prima squadra al settore giovanile. Una collezione che nello stile Macron si contraddistingue per tecnicità, design esclusivo e attenzione ai dettagli. Maglie uniche che ‘racconteranno’ la voglia e la passione della squadra toscana e che, indossate anche dai tifosi, saranno un modo per essere al fianco del club ed esprimere il senso di appartenenza ai colori dell’Emma Villas.

“Siamo felici di partecipare come partner tecnico al progetto dell’Emma Villas Siena. – ha dichiarato Gianluca Serpetta, Area Manager di Macron – Mettiamo a disposizione tecnicità e qualità dei materiali per assicurare il massimo delle performance ai giocatori in campo, ma anche design innovativo e dettagli curati per offrire alla squadra e ai tifosi una linea di abbigliamento unica che rappresenti i colori e l’anima di questa squadra”.

“Con grande soddisfazione – commenta Vittorio Angelaccio, responsabile marketing e commerciale della Emma Villas Aubay Siena – abbiamo deciso di proseguire il rapporto di partnership con Macron, un brand internazionale molto presente nel volley. Una collaborazione che è iniziata precisamente nel 2016 quando il team militava in Serie A2 e che dura ormai da cinque stagioni non continuative. Con il ritorno della Emma Villas Aubay Siena in Superlega abbiamo deciso di consolidare il rapporto di fornitura con un legame ancora più forte che ci vedrà insieme per tre stagioni sportive. Insieme confermeremo prodotti di alta qualità, lavoreremo sul digitale, sviluppando per i nostri sostenitori e tifosi una linea di merchandising dedicata, acquistabile sul Macron-Emma Villas shop online. Nella stagione 2022-2023 Emma Villas Volley compirà dieci anni di vita e per tale occasione stiamo predisponendo una maglia e un kit celebrativo, personalizzabile e collezionabile”.