Sabato pomeriggio amichevole stellare per la Emma Villas Aubay Siena a Perugia

Sabato al PalaBarton di Perugia andrà in scena la terza amichevole del precampionato della Emma Villas Aubay Siena. La sfida tra il team umbro e quello toscano, antipasto del torneo di Superlega, prenderà il via alle ore 17,30. Le due compagini si sfideranno molto presto in Superlega: il calendario pone infatti di fronte Siena e Perugia già alla seconda giornata. La gara di andata verrà disputata al PalaEstra il 9 ottobre, e sarà la prima partita ufficiale stagionale che la Emma Villas Aubay disputerà davanti al proprio pubblico.

Intanto la squadra continua ad allenarsi agli ordini di coach Paolo Montagnani e dello staff tecnico. Oggi è in programma una doppia seduta di lavoro al PalaEstra. Ieri pomeriggio sono rientrati a Siena e si sono immediatamente presentati in palestra i campioni del mondo Francesco Alfatti e Simone Cruciani. Si tratta del fisioterapista e dello scoutman della Emma Villas Aubay Siena, che hanno fatto parte del gruppo azzurro e della spedizione italiana, vincente, ai Mondiali. Scrivendo in questo modo una pagina di storia di questo sport. I due campioni del mondo sono rientrati ora al lavoro a Siena e hanno già bene in mente gli obiettivi del team in vista del campionato di Superlega.

E ieri è arrivato a Siena e ha effettuato il suo primo allenamento con il gruppo biancoblu anche Maarten Van Garderen, che con la Nazionale olandese ha preso parte ai Mondiali.

Domani invece sarà l’occasione per tributare i giusti meriti all’opposto campione del mondo Giulio Pinali che inizierà ad allenarsi con il gruppo senese. L’allenamento di domani pomeriggio sarà effettuato a porte aperte. E nella circostanza sarà aperta anche la biglietteria del PalaEstra per poter effettuare l’abbonamento stagionale alle gare della Emma Villas Aubay Siena.

La Emma Villas Aubay Siena arriva all’appuntamento di sabato dopo la bella vittoria centrata nello scorso week end nelle Marche, a Grottazzolina: 1-3 il punteggio finale dell’amichevole. Buoni i dati di squadra per i senesi, che hanno terminato l’incontro con il 52% in attacco, con 11 murate vincenti e con ben 7 ace. Quattro di questi servizi vincenti sono stati opera del palleggiatore Juan Ignacio Finoli, ormai pienamente recuperato e autore di una buonissima prestazione nelle Marche: “Stiamo migliorando perché stiamo lavorando molto bene – è stato il commento di Finoli nel post match a Grottazzolina. – Le amichevoli ci aiutano a fare sempre meglio nei sistemi di gioco, nel muro-difesa e in attacco. Sono contento perché abbiamo giocato una bella partita. Sono contento dell’affiatamento con i compagni di squadra, ci stiamo trovando bene, penso che giorno dopo giorno ci stiamo amalgamando bene. Dobbiamo arrivare nel migliore dei modi al 2 ottobre, giorno in cui inizierà il campionato di Superlega. I miei quattro servizi vincenti? È un fondamentale sul quale lavoro tanto, può essere molto importante e sono consapevole di questo. Sono comunque contento perché credo di avere avuto una buona continuità e ciò è stato utile alla squadra per arrivare alla vittoria. Quest’anno sarà cruciale l’unione del gruppo, nei momenti di difficoltà dovremo rimanere vicini e non abbatterci”.

Prosegue intanto la campagna abbonamenti, che sta già dando buonissimi risultati e riscontri.

L’abbonamento è valido per le 11 partite della regular season. Non sarà invece valido durante gli eventuali match di play-off e Coppa Italia. L’abbonamento al primo anello costerà 240 euro, se ridotto invece costerà 200 euro.

L’abbonamento al secondo anello costerà 175 euro, se ridotto invece costerà 140 euro.

ABBONAMENTO TIFOSO SOSTENITORE –

L’abbonamento è valido per le 11 partite della regular season più una maglia ufficiale da gara più il coinvolgimento in iniziative particolari al prezzo di 500 euro.

– RIDUZIONI –

Le categorie per le quali si applica la riduzione sono: studenti, ragazzi dai 12 ai 18 anni e tesserati Fipav.

– UNDER 12 –

Gli Under 12 entrano gratis (ma dovranno provvedere al ritiro di un abbonamento Junior con prevendita a 2 euro nei rivenditori e sul sito CiaoTickets oppure a costo zero alla biglietteria del PalaEstra in orari e giorni indicati).

È possibile abbonarsi sulla piattaforma CiaoTickets fino alla quarta giornata di campionato (che sarà il 23 ottobre contro Piacenza).