Ripresi gli allenamenti della Emma Villas Aubay Siena al PalaEstra in vista del match contro Taranto

La Emma Villas Aubay Siena ha ripreso oggi i suoi allenamenti al PalaEstra e nel mirino c’è la Gioiella Prisma Taranto. La partita sarà valevole per la nona giornata del campionato di Superlega e verrà disputata domenica 27 novembre a partire dalle ore 20,30 al PalaEstra. Il match verrà trasmesso in diretta su RaiSport.

Si tratterà di un vero e proprio scontro diretto per la salvezza tra le formazioni che in questo momento occupano le ultime due posizioni della classifica: Taranto è undicesima in graduatoria con 6 punti in classifica, Siena è dodicesima con 3 punti ma anche due gare in meno rispetto ai pugliesi (quelle non giocate e rinviate a Padova e a Civitanova Marche).

“Quella contro Taranto – afferma Filippo Pochini, libero della Emma Villas Aubay Siena e uno degli ex nel match contro Taranto – sarà una gara fondamentale in ottica salvezza. Possiamo giocarcela, dovremo far valere il fattore campo e avremo dalla nostra il calore dei tifosi. Non sarà un match semplice, ci sarà in entrambe le squadre anche un po’ di tensione per l’alta posta in gioco. Noi non abbiamo potuto disputare l’ultima partita di campionato in casa della Lube e sappiamo che giocare aiuta sempre, ancora di più se lo fai contro avversari di un certo livello contro i quali puoi andare a testare le tue qualità e il tuo livello di gioco. Taranto non arriva da un periodo felice, tuttavia in precedenza aveva sconfitto Monza ed era stata in grado di andare a vincere a Verona. Sia noi che loro vorremo fare bene in questa prossima partita”.

La prevendita per assistere a questo incontro è partita ieri pomeriggio come di consueto sulla piattaforma Ciao Tickets. Il costo dei biglietti sarà in questo caso più basso rispetto alle precedenti gare casalinghe disputate da Siena contro Perugia, Piacenza e Modena. Il biglietto per il primo anello costerà infatti 20 euro, ridotto costerà invece 15 euro. Il biglietto per il secondo anello costerà 10 euro, se ridotto 5 euro. Sarà incluso nel prezzo il servizio di baby park con l’intrattenimento di animatori professionisti per tutti i bambini che saranno presenti al PalaEstra.

Le categorie per le quali si applica la riduzione sono: studenti, ragazzi dai 12 ai 18 anni e tesserati Fipav.

Gli under 12 entrano gratis al PalaEstra, ma devono prima provvedere al ritiro di un biglietto Junior (con prevendita a 2 euro attraverso la piattaforma Ciao Tickets oppure a costo zero alla biglietteria del PalaEstra).