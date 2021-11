Per la Emma Villas Aubay Siena seconda vittoria di fila, la testa ora va al match contro Ortona

Andrea Mattei è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria ottenuta dalla Emma Villas Aubay Siena domenica pomeriggio al PalaEstra contro Lagonegro con il risultato di 3-1. Per il centrale, tornato quest’anno a giocare nel team senese, una prestazione di assoluta sostanza con la bellezza di 15 punti complessivi e con ben 6 murate vincenti. Mattei è stato anche autore di 2 servizi vincenti, l’ultimo dei quali è servito per chiudere il quarto set e quindi l’incontro. La sua è stata una prova superlativa che ha aiutato la compagine allenata da coach Paolo Montagnani a conquistare il secondo successo di fila dopo quello ottenuto in Piemonte al PalaManera di Mondovì.

“Sono contento di avere aiutato la squadra – sono state le parole di Andrea Mattei al termine del match contro Lagonegro. – Nelle prime partite non ero riuscito a giocare al meglio, sono contento di essermi ripreso. Abbiamo giocato una buona partita e abbiamo centrato un risultato prezioso. Sono arrivati due giocatori nuovi nel roster. Si vede subito che Ivan Kuznetsov è un giocatore che si allena ad altissimi livelli. Per quanto riguarda Simone Parodi non ci sono parole, il suo curriculum parla da solo. Sono due giocatori che permettono di aumentare la nostra qualità non solamente in partita, ma anche negli allenamenti”.

Ancora Mattei: “Siamo ancora alla quinta partita di campionato. Dobbiamo tenere la testa bassa e lavorare. Siamo riusciti a centrare due vittorie da tre punti dopo tre sconfitte, ma il nostro pensiero deve essere finalizzato e focalizzato sul miglioramento del gioco che possiamo esprimere sul taraflex. Dovremo dare tutto quello che abbiamo domenica dopo domenica e cercare di raggiungere buoni risultati”.

La Emma Villas Aubay Siena riprenderà domani il proprio allenamento settimanale, in calendario c’è la prossima gara che sarà valevole per la sesta giornata del torneo di Serie A2. I senesi saranno impegnati domenica 14 novembre a partire dalle ore 18 ad Ortona, in Abruzzo, contro la Sieco Service.

Gli abruzzesi fino a questo momento hanno conquistato 1 punto nelle quattro gare da loro disputate e nell’ultimo turno sono usciti sconfitti per 3-1 in trasferta contro Porto Viro.