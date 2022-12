Pausa per il campionato di Superlega: la Emma Villas Aubay giocherà l’8 gennaio al PalaEstra contro Milano

Il campionato di Superlega adesso si ferma. Le squadre torneranno a giocare il prossimo 8 gennaio per disputare le partite che saranno valevoli per la terza giornata del girone di ritorno. E nella circostanza la Emma Villas Aubay Siena sfiderà in casa l’Allianz Milano. La gara verrà disputata al PalaEstra a partire dalle ore 15,30. La prevendita sarà attivata sul circuito della CiaoTickets dal 2 gennaio alle ore 12. I senesi torneranno domani in palestra per iniziare a pensare al prossimo appuntamento agonistico in calendario.

Il 7 gennaio ci sarà l’anticipo, con lo scontro di alta classifica tra Modena e Lube Civitanova Marche. Il giorno seguente, l’8 gennaio, si giocheranno gli altri match, con Perugia che sarà impegnata in trasferta a Verona. Trento ospiterà Piacenza mentre Padova avrà tra le mura amiche uno scontro delicato contro Cisterna. Monza giocherà in casa contro Taranto.

Al PalaBarton la Sir Safety Susa Perugia ha mostrato tutte le sue qualità contro Siena. Coach Anastasi ha anche ruotato gli uomini a sua disposizione con il team umbro che ha mantenuto un alto livello di pallavolo. Siena ha lottato nel primo set, pur subendo 7 murate da parte degli avversari, e si è anche portata avanti nel secondo set prima di subire un break di 9-0 da parte dei perugini. Nel terzo set, infine, la Sir Safety Susa ha ulteriormente alzato il proprio livello di volley raggiungendo il successo, il tredicesimo consecutivo per la capolista in questo avvio di campionato di Superlega. Per quanto riguarda le ultime posizioni di classifica Monza ha vinto per tre set a uno il derby a Milano. Dopo essere andata in vantaggio per 2-0 Taranto ha subito la rimonta di Cisterna, che ha prima pareggiato l’incontro e poi lo ha vinto al tiebreak. I pugliesi si prendono comunque un punticino in classifica e si portano a quota 10. Niente da fare invece per Padova, che ha perso in casa (0-3 il risultato finale) contro la Lube e rimane a quota 9.

“Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile – è stato il commento a fine partita al PalaBarton dell’opposto della Emma Villas Aubay Siena, Giulio Pinali. – Abbiamo cercato di rimanere sul punto a punto, loro hanno spinto tanto soprattutto dopo il primo set al servizio e ci hanno messo in difficoltà con questo fondamentale. Sono stati bravi, d’altronde sono una squadra molto forte”. La più forte del mondo in questo momento, come dimostra il trofeo appena vinto al Mondiale per club disputato in Brasile dai perugini: una coppa rimasta al PalaBarton in bella evidenza a bordo campo durante il match contro Siena.

Ancora Pinali nella sua analisi post partita: “Noi abbiamo spinto tanto e abbiamo cercato di fare del nostro meglio. Secondo me siamo migliorati in molte cose e in tanti aspetti, partite come questa devono servirci proprio per cercare di fare una crescita come squadra. I team come Perugia non ti concedono nulla, noi abbiamo cercato di metterli in difficoltà anche con palle alte e scomode ma loro hanno risposto e sono stati bravi. Stanno giocando molto bene, gli viene bene un po’ tutto. Ora pensiamo alle prossime sfide. Abbiamo cercato di avere un approccio diverso per questa sfida. Abbiamo tentato di mettere sul taraflex maggiore grinta, nonostante la squadra che andavamo ad affrontare. Stiamo lavorando bene, sono fiducioso per le prossime sfide”.

Conclude Pinali: “Ora avremo alcuni giorni per poter pensare più a noi e nei quali potremo migliorare. Cercheremo di sfruttare questo periodo. Il nostro obiettivo è quello di preparare assai bene la gara contro Milano che dovremo affrontare con l’atteggiamento migliore”.