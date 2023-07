La Emma Villas Siena inizierà in Abruzzo: la prima di campionato sarà a Ortona il 15 ottobre

Il torneo di Siena in Serie A2 partirà alla metà di ottobre dall’Abruzzo, contro Ortona: la prima sfida casalinga della compagine toscana sarà invece la settimana seguente contro Prata di Pordenone.

È questo il responso della presentazione dei calendari, che sono stati ufficializzati questo pomeriggio all’Hotel Centergross a Bentivoglio, a pochi chilometri da Bologna. È stato l’ultimo passo di una tre giorni vissuta in Emilia Romagna, nel corso della quale si sono incontrati e ritrovati i dirigenti di tutte le società di Serie A. Una volta chiusi i trasferimenti è stato come di consueto il momento della presentazione dei calendari.

La Emma Villas Siena inizierà dunque il suo campionato in trasferta contro la Sieco Service Ortona: match in programma il 15 ottobre. La settimana successiva i senesi saranno impegnati in casa contro Prata di Pordenone. Alla terza giornata ancora una sfida casalinga, contro Pineto.

Alla quarta giornata invece la compagine toscana andrà in trasferta a Reggio Emilia. Il 5 novembre la quinta giornata, la Emma Villas ospiterà Cantù.

Nella sesta giornata i senesi sono attesi da una trasferta in Lombardia, a Brescia. Poi sfida casalinga contro Ravenna.

L’ottava giornata vedrà Siena impegnata nella suggestiva trasferta a Castellana Grotte, in Puglia. Alla nona giornata, il 3 dicembre, i senesi saranno impegnati in casa contro Cuneo.

Alla decima giornata Siena ospiterà Grottazzolina, poi trasferta ad Aversa.

Infine il 17 dicembre trasferta a Porto Viro, la settimana successiva si chiuderà il girone di andata: il giorno di Santo Stefano la Emma Villas Siena ospiterà Santa Croce.

La Final Four di Coppa Italia si svolgerà a Cuneo l’11 e il 12 maggio 2024.

La Supercoppa Italiana di Serie A2 si terrà invece il 19 maggio.