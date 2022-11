La Emma Villas Aubay Siena impegnata domani sul taraflex dei campioni d’Italia della Lube

Trasferta nelle Marche per la Emma Villas Aubay Siena, che domani a partire dalle ore 18 sarà impegnata all’Eurosuole Forum contro la Cucine Lube Civitanova Marche. I senesi sfidano quindi i campioni d’Italia (la gara si giocherà quindi sul taraflex tricolore), con i due team che sono entrambi alla ricerca di un riscatto in campionato dopo le sconfitte rimediate nella scorsa giornata: la Lube è caduta a Cisterna (3-0), l’Emma Villas Aubay in casa contro Modena (1-3).

La Lube, già per sette volte campione d’Italia, e la Emma Villas Aubay Siena, si sfidano per la terza volta nella loro storia. I due precedenti tra le due formazioni si riferiscono alla stagione 2018-2019, l’unica prima dell’attuale che i senesi avevano disputato in Superlega. In entrambe le circostanza Civitanova Marche si impose per 3-1. Il match all’Eurosuole Forum fu molto lottato, con un primo set che terminò addirittura 32-30 in favore dei padroni di casa.

Nata a Treia negli anni ’90 la società si è spostata prima a Macerata, poi definitivamente a Civitanova Marche nell’anno 2015-16. Oltre ad essere campione d’Italia, Lube Volley tra gli altri titoli annovera 7 Coppe Italia, 2 Champions League ed un recente Mondiale per Club. Unico ex tra le due compagini è l’assistente allenatore marchigiano Romano Giannini, che è stato allenatore Emma Villas nelle vittoriose stagioni in serie B2 e B1.

Il calendario della ottava giornata del campionato di Superlega prevede le sfide tra Monza e Cisterna (che verrà giocata stasera) mentre lunedì verrà disputato il posticipo tra Verona e Padova. Domenica sono in programma le sfide tra Perugia e Trento, e poi Milano-Piacenza e Taranto-Modena.

La Lube partecipa ai campionati di Superlega dal 1995. La squadra è allenata dall’ex coach della Nazionale italiana Gianlorenzo Blengini, con 3 scudetti già in bacheca. La regia della squadra è affidata al talento argentino De Cecco (14esima stagione in Superlega per lui, che ha già festeggiato per la vittoria di 3 scudetti e 4 Coppe Italia) e in diagonale con lui la giovane promessa portoricana Gabi Garcia. Al centro il campione francese Chinenyeze e il neo campione del mondo con la Nazionale italiana Simone Anzani (anche lui con 3 scudetti e 3 Coppe Italia in bacheca); in seconda linea il forte libero, anche lui oro mondiale, Fabio Balaso. Tra gli schiacciatori (tutti giovanissimi) Mattia Bottolo, la promessa bulgara Aleksandar Nikolov (classe 2003) e il bomber cubano Yant. Nella Lube milita il giocatore immagine del volley italiano nel mondo: alla sua 16esima stagione in Superlega Ivan Zaytsev viene utilizzato con la massima duttilità sia come opposto che come schiacciatore.

“Ci stiamo preparando per una partita difficile, come quella che disputeremo contro la Lube – dichiara il coach della Emma Villas Aubay Siena, Paolo Montagnani. – Loro hanno lasciato tre punti a Cisterna, però poi si sono immediatamente riscattati nel turno europeo ritrovando quindi un po’ di fiducia. È difficile pensare che una squadra come la loro possa avere due passaggi a vuoto consecutivi in campionato. Ovviamente proveremo a metterli in difficoltà. Contro Modena il treno per la vittoria e per aggiudicarci dei punti è passato e noi non ci siamo saliti sopra. Sul 23-21 in nostro favore nel terzo set avevamo avuto un’opportunità, in quel momento c’è stata abilità da parte dei campioni di Modena ma anche qualche errore di troppo da parte nostra. Lì avremmo dovuto fare meglio. Comunque abbiamo disputato un match di grande volontà e alcuni fondamentali, come la nostra organizzazione muro-difesa e anche il nostro servizio, sono andati bene. Però il nostro livello di attacco non è stato eccezionale”.

“Pereyra ha fatto un grande sforzo di volontà e anche grazie al lavoro dello staff medico e fisioterapico sarà a disposizione nel match contro la Lube, in tempi record perché la sua caviglia non era messa bene – afferma ancora coach Montagnani. – Pensiamo al match di domani, poi ne arriveranno altri importanti. Dobbiamo cercare di migliorare le nostre cose, giocarci le nostre carte ed essere sereni”.