Junior League, la Emma Villas Volley gioca alla pari contro Verona: i veneti si impongono al tiebreak

Buona prova per i giovani della Emma Villas Volley che giocano una gara di assoluta sostanza, pur privi del libero titolare Alessandro Lazzerini, e che perdono solamente al tiebreak contro la WithU Verona, dopo due ore e dieci minuti di gioco, la finale per il nono e decimo posto della Junior League.

I senesi hanno lottato e hanno fatto una buona figura in questa gara per loro conclusiva della manifestazione disputata nelle Marche che ha messo di fronte le migliori dieci formazioni giovanili Under 20 d’Italia. Tra l’altro la Emma Villas Volley si è presentata a questo torneo con una squadra assolutamente “futuribile” dato che tutti gli elementi del roster sono nati nel 2004 o nel 2005 e al torneo possono prendere parte anche ragazzi nati nel 2003.

La prova di oggi contro Verona e la giovane età della squadra biancoblu fanno quindi ben sperare in vista del futuro. Siena parte forte nel match che ha preso il via alle ore 17 a Potenza Picena; i biancoblu effettuano una bella rimonta e si aggiudicano il primo set ai vantaggi, 24-26. È veemente poi la reazione dei veneti, che spingono sull’acceleratore nel secondo parziale, che vincono 25-12.

Molto lottato il terzo set, con i giovani della Emma Villas Volley Siena che nel finale mantengono lucidità e mettono giù il pallone che vale il punto del 23-25. Come già era accaduto nel secondo set, nel quarto parziale Verona riprende il controllo del gioco: 25-16.

Si va al tiebreak, e nel frangente più caldo la WithU mette insieme un break che risulta decisivo. Finisce 15-10 per i veneti. Verona è quindi nona, Siena si classifica al decimo posto.

A effettuare le premiazioni il presidente della Legavolley Massimo Righi. Hanno assistito ad alcune partite della Junior League anche il vicepresidente della Emma Villas Volley Fabio Mechini e il coach della compagine senese Gianluca Graziosi.

“Quella di oggi è stata una bella prova di orgoglio da parte dei ragazzi – commenta il responsabile del settore giovanile di Emma Villas Volley, Luigi Banella. – Abbiamo dimostrato che possiamo fare buone cose. Abbiamo messo sul taraflex cuore e volontà. La nostra prestazione ha vissuto alti e bassi, tuttavia abbiamo fatto vedere il nostro gioco anche se la nostra squadra paga centimetri rispetto alle formazioni avversarie. Continuiamo a lavorare per il futuro”.

“In questi giorni – prosegue Banella – i ragazzi hanno giocato tante partite. La Junior League è un torneo utilissimo per la loro crescita sia tecnica che umana, per il carattere e l’agonismo. Non eravamo abituati a giocare contro formazioni di questo calibro, avere preso parte a questa manifestazione ci fa sicuramente bene”.

Questo il commento del vicepresidente di Emma Villas Volley, Fabio Mechini: “Sapevamo delle difficoltà che avremmo affrontato – sono le sue dichiarazioni – ma i ragazzi sono stati bravi a venirne fuori. C’è in noi dispiacere per avere perso per infortunio il libero Alessandro Lazzerini, che non ha potuto giocare le ultime tre partite del torneo. Questo gruppo è molto giovane e può ancora crescere tanto. Oggi abbiamo giocato alla pari con Verona, questa esperienza deve essere utile per migliorare ancora”.