Fast&Up è il nuovo Hydration Partner della Emma Villas Aubay Siena

Nuova partnership della Emma Villas Aubay Siena con un’azienda internazionale che si occupa di idratazione. Fast&Up è infatti il nuovo Hydration Partner della squadra biancoblu per il prossimo campionato di Superlega. Prodotti dell’azienda elvetica vengono già utilizzati con grande soddisfazione dagli atleti della compagine senese che stanno effettuando la loro preparazione al PalaEstra in vista dell’avvio della stagione regolare. Un appuntamento, questo, fissato nel giorno 2 ottobre quando i biancoblu saranno impegnati in trasferta contro la forte squadra di Trento (l’esordio casalingo in campionato sarà invece sette giorni più tardi, il 9 ottobre, contro Perugia).

Fast&Up è il marchio dedicato al lifestyle attivo di Novelty Pharma, azienda farmaceutica fondata a Lugano nel 2001 dal dottor Massimiliano Baratelli, con l’obiettivo di diventare leader di mercato e fornitore di soluzioni nella tecnologia effervescente per la creazione e sviluppo di nuovi prodotti sanitari e nutraceutici.

Gli integratori effervescenti di Fast&Up si basano su un’innovativa tecnologia svizzera ad assorbimento rapido che si fonda su 8 fattori che facilitano l’assimilazione delle vitamine e dei nutrienti in essi contenuti.

La semplicità di utilizzo, la rapida attivazione, l’efficacia della formula e l’affidabilità garantita sono solo alcune delle qualità che caratterizzano i prodotti Fast&Up.

Con oltre 20 anni di ricerca, sviluppo ed esperienza nella produzione di prodotti effervescenti, Novelty Pharma è la scienza alla base di Fast&Up.

Per Fast&Up questa è la prima esperienza nel mondo del volley.

In questo modo commenta la partnership Giorgio Baratelli, amministratore delegato di Novelty Pharma, la società proprietaria del marchio Fast&Up: “Siamo orgogliosi di sostenere Emma Villas Aubay Siena e non vediamo l’ora di condividere insieme tutti i momenti di successo che la stagione 2022/2023 saprà regalarci. In qualità di Hydration Partner, Fast&Up supporta la squadra prima, durante e dopo gli allenamenti e le partite, sostenendo i ragazzi nel recupero delle energie e nel potenziamento delle loro prestazioni fisiche. Ci occupiamo di nutrizione intelligente e sviluppiamo, produciamo e commercializziamo a livello internazionale prodotti per tutti gli appassionati di sport, per la salute e il benessere quotidiano. Ma siamo soprattutto grandi fan della pallavolo maschile. Scendere in campo con una squadra di Superlega è per noi motivo di grandissima soddisfazione”.

Così dichiara Vittorio Angelaccio, direttore commerciale e marketing della Emma Villas Aubay Siena: “Siamo molto contenti di poter accogliere Fast&Up come nuovo partner della famiglia Emma Villas Aubay Siena. Ciò dimostra la grande appetibilità del nostro club che prosegue il percorso di ricerca di nuove aziende italiane ed estere e di prodotti specifici per il nostro team. Fast&Up è un brand giovane, fresco, frizzante, energizzante, assolutamente nuovo nel mondo dello sport tricolore. Siamo soddisfatti di condividere un percorso di partnership assolutamente innovativo per un’azienda svizzera che ha deciso in questo modo di entrare nel mondo del volley. Fast&Up sarà al nostro fianco come partner dedicato alla idratazione degli atleti che ci accompagnerà in casa e in trasferta nel campionato di Superlega”.