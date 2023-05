Emma Villas Volley Siena presente alla Junior League nelle Marche contro le migliori squadre giovanili italiane

È quasi tempo di Junior League, il più importante torneo giovanile italiano. La competizione, che è dedicata ai team Under 20 e che quest’anno vedrà in campo ragazzi nati negli anni 2003, 2004 ed 2005, vedrà la partecipazione di dieci formazioni, e tra di esse ci sarà anche la Emma Villas Volley. La manifestazione si svolgerà tra Civitanova Marche e Potenza Picena dal primo al 4 giugno e vedrà le dieci squadre partecipanti suddivise in due gironi. Sarà la trentesima edizione del torneo, sul quale sono accesi i riflettori del mondo pallavolistico nazionale alla ricerca di quelli che potranno essere i nuovi talenti e i futuri campioni del volley.

I quattro giorni della “Final Ten” vedranno le prime due giornate di gare interamente dedicate ai gironi. Giornata chiave sarà quella di sabato 3 giugno, quando si giocheranno le partite dell’ultimo turno del girone, decisivo per il piazzamento: le prime due squadre di ogni gruppo accederanno alle semifinali (in programma la sera stessa, alle ore 19). Nel pomeriggio si giocheranno anche le sfide che decideranno il piazzamento finale tra il settimo e il decimo posto. La domenica invece si aprirà con la finale 5°-6° posto (tra le squadre arrivate terze nei due gironi) e proseguirà con la finale 3°-4° posto (tra le semifinaliste perdenti). Il “main event” sarà la finale che assegnerà il titolo, che si giocherà alle ore 16.

La Emma Villas Siena è stata inserita nel girone A insieme a Gamma Chimica Brugherio (che ha vinto l’edizione scorsa della manifestazione e che rappresenta il settore giovanile di Milano), Pallavolo Padova, Sir Safety Susa Perugia e Valsa Group Modena.

Nel girone B sono invece inserite Itas Trentino, Cucine Lube Civitanova, Vero Volley Monza, Top Volley Cisterna e WithU Verona.

Il gotha della pallavolo si incontra dunque per questa manifestazione nelle Marche.

“Prenderemo parte alla Junior League con componenti delle nostre squadre Under 19 di Siena e di Chiusi – commenta Luigi Banella, responsabile del settore giovanile della Emma Villas Volley. – Giocheremo quattro partite nel nostro girone contro squadre che sulla carta sono più avanti di noi. In questa manifestazione saranno presenti team molto forti, penso a Brugherio, a Trento, a Monza, alla Lube. Io ho detto ai nostri ragazzi di affrontare questa occasione con la voglia di andare a misurarsi con le migliori squadre giovanili italiane. Sarà un’opportunità per vedere a quale punto e livello siamo arrivati, per noi sarà un’occasione di crescita”.

Ancora Banella: “Nelle Marche si terrà un evento centrale per il volley giovanile italiano. Vedremo e giocheremo contro i migliori talenti del Paese. Sarà un bellissimo luogo e momento d’incontro per il mondo della pallavolo italiana. In tante altre squadre militano ragazzi che già giocano in categorie importanti, noi cercheremo di fare bella figura con l’intento di migliorare sempre più nel tempo. Anche quest’anno il settore giovanile di Emma Villas Volley ha centrato buoni risultati, anche se continuiamo a lamentare la problematica relativa alle poche strutture delle quali possiamo beneficiare. Crediamo nei nostri ragazzi e nelle loro possibilità di crescita”.