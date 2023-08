Emma Villas Volley Siena, parla Krauchuk: “Felicissimo di tornare a giocare in Italia”

Tanta voglia di fare bene in una stagione che si prospetta interessante e con molte formazioni che ambiscono a raggiungere buoni risultati nel campionato di Serie A2. La Emma Villas Volley Siena si è presentata questa mattina alla stampa nel corso del media day. Tanti i volti nuovi in casa biancoblu, a partire dai due pallavolisti che compongono la diagonale del team toscano: il palleggiatore francese Thomas Nevot e l’opposto brasiliano Matheus Krauchuk.

Entrambi hanno esperienza internazionale, sia con le rispettive Nazionali che nei trofei continentali per club. Nevot è alla sua prima esperienza in Italia, Krauchuk è un vero e proprio giramondo che torna nel Belpaese dopo avere in passato indossato la maglia di Santa Croce sull’Arno.

“C’è già un buon feeling tra di noi – dichiara Matheus Krauchuk. – Io sono molto contento di tornare in Italia, credo che sarà una bellissima esperienza anche per Thomas. Di lui mi piace e mi ha subito colpito la professionalità e la voglia di fare e di sacrificarsi in campo. Si allena molto bene, posso subito fidarmi di lui. Mi fa strano essere tra i più ‘anziani’ della squadra, gli anni passano (anche se Matheus ha ancora solamente 25 anni, ndr). Cercherò di passare ai più giovani l’esperienza che ho accumulato negli anni, per me è un piacere essere di aiuto per i compagni di squadra. In Italia giocare a pallavolo è qualcosa di diverso rispetto a farlo negli altri Paesi. Amo la Toscana, la famiglia di mia moglie ha degli antenati italiani e quindi posso dire che mi sento un po’ a casa mia. La cultura, il cibo e la pallavolo sono fantastici in Italia”.

“In questa squadra si spinge tanto, si è subito iniziato a lavorare tanto e assai bene – sono le dichiarazioni di Thomas Nevot, che sta cominciando a imparare l’italiano. – Matheus è un ragazzo che si impegna tanto in quello che fa, ciò è innegabile ed è una qualità che emerge immediatamente guardando i suoi allenamenti. Mi piace passare del tempo con lui, anche fuori dal campo. La stagione sarà lunga ed è importante creare un buon clima e una bella atmosfera all’interno del gruppo. Nel roster ci sono anche diversi ragazzi giovani, li vedo comunque pronti per un campionato di questo tipo e in loro vedo la possibilità di migliorare ulteriormente”.

“Nei primi allenamenti che abbiamo effettuato – dice ancora Nevot – ho visto un buon livello di pallavolo. Lavoreremo per raggiungere i migliori risultati possibili. La pallavolo in Italia è uno sport molto seguito e amato, sono felice di essere qui a vivere questa esperienza. Il volley ha avuto un grande sviluppo in Italia, si guardi ai risultati raggiunti dalla Nazionale e anche dai vari club a livello europeo e internazionale. E poi il cibo e l’atmosfera sono meravigliosi, sono davvero contento di poter giocare a Siena. Questo è solamente l’inizio, non so come andrà l’annata ma sono comunque entusiasta di questa opportunità”.