Emma Villas Aubay Siena – Allianz Milano, partita la prevendita su CiaoTickets

Ha preso il via oggi la prevendita per poter assistere al match di campionato che verrà disputato domenica 8 gennaio a partire dalle ore 15,30 al PalaEstra e che vedrà opposte Emma Villas Aubay Siena e Allianz Milano. La gara sarà valevole per la terza giornata di ritorno del torneo di Superlega.

Riprende in questo modo il campionato e si tratterà della prima partita del 2023. I senesi riprendono oggi ad allenarsi in vista del delicato impegno contro Patry, Ishikawa e compagni.

La prevendita è attiva nel circuito CiaoTickets e in tutti i punti vendita autorizzati. Il link è stato attivato all’indirizzo https://www.ciaotickets.com/biglietti/emma-villas-aubay-siena-allianz-milano?fbclid=IwAR1ETH8b5i6gclKHlJ4LEW1iEGmbskx7VsnFDWps4nqLfyOvp0_rQdwfq_E.

La biglietteria del PalaEstra sarà aperta venerdì 6 gennaio e sabato 7 gennaio dalle ore 16 alle 19 e domenica 8 gennaio, giorno del match, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14,30 in poi.

Siena cerca punti che sarebbero pesantissimi per raggiungere l’obiettivo della salvezza. Milano ha appena centrato il traguardo delle Final Four di Coppa Italia: lo ha fatto andando a vincere il 29 dicembre all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche contro i campioni d’Italia in carica della Lube. I meneghini hanno perso il primo set e poi hanno ribaltato tutto conquistando il successo del match valevole per i quarti di finale della competizione per tre set a uno: 25-18, 21-25, 18-25 e 21-25 i parziali che hanno dato ragione all’Allianz.

In un’ora e 40 minuti di gioco la squadra di coach Roberto Piazza ha avuto la meglio: sono stati 21 i punti di Yuki Ishikawa, che ha terminato la sfida con il 60% in attacco; 18 quelli di Mergarejo, 15 quelli di Jean Patry. Milano ha anche dominato a muro, con 10 murate vincenti effettuate contro le 5 della Lube (e una sola per i marchigiani dal secondo set in avanti). Bene i meneghini sono andati anche al servizio, con 8 ace, quattro dei quali realizzati da Mergarejo, contro i 5 totali di squadra della Lube.

Il 25 febbraio l’Allianz giocherà a Roma la sua semifinale di Coppa Italia contro Trento; l’altra semifinale sarà quella tra la capolista in campionato Perugia e Piacenza.

Dopo un trittico “di fuoco” contro Trento, Lube e Perugia ora la Emma Villas Aubay Siena ricomincia l’anno contro un’altra squadra dalle grandi potenzialità come Milano. Con l’obiettivo di fare punti e ridurre le distanze con le formazioni che la precedono in classifica. Nel girone di andata la gara terminò 3-0 in favore di Milano, la partita fu giocata domenica 16 ottobre a partire dalle ore 15,30 all’Allianz Cloud.

La giornata di campionato prevede poi le sfide tra Verona e Perugia, il match di alta classifica tra Modena e Lube (che sarà l’anticipo del sabato alle ore 18). E poi le gare Trento-Piacenza, Padova-Cisterna e Monza-Taranto.