Due partite alla fine della regular season, domenica 5 marzo la Emma Villas Aubay Siena ospita Verona

Meno due partite alla fine della regular season e la Emma Villas Aubay Siena cercherà di raggiungere il traguardo della salvezza nel campionato di Superlega nelle sfide che rimangono contro Verona al PalaEstra (domenica 5 marzo) e in trasferta a Monza (12 marzo).

Due gare che sono veramente due finali, nella speranza e con l’obiettivo di centrare quei punti necessari per la permanenza nel massimo campionato nazionale. Contro la Lube non c’è stato nulla da fare, con i marchigiani che hanno mostrato un’ottima pallavolo e hanno raggiunto la vittoria per tre set a zero. Civitanova Marche ha iniziato bene la sfida, mentre Siena nel primo set ha sbagliato troppo in battuta (6 errori). Nel secondo set la pallavolo della Lube, sospinta da Zaytsev (mvp dell’incontro, con il premio di miglior giocatore che è stato consegnato a fine gara dall’amministratore unico dell’azienda di telecomunicazioni Marco Turillazzi), da Nikolov e Chinenyeze, è stata ancora di ottimo livello. Nel terzo set i senesi hanno tentato di incanalare il parziale sui binari migliori, con un’ottima partenza per 6-1. Ma punto dopo punto la Lube ha recuperato fino a conquistare anche questo set, chiudendo così il match.

La squadra senese inizierà ora ad allenarsi per preparare la sfida interna contro Verona. La gara si giocherà domenica 5 marzo al PalaEstra a partire dalle ore 20,30. La partita sarà sponsored by Aubay. La prevendita per assistere al match prenderà il via martedì. Sarà la penultima giornata di campionato, l’ultima giornata sarà una settimana più tardi con i senesi che saranno impegnati in Lombardia contro Monza.

“Non è stata la nostra migliore partita – ha detto alla fine della gara contro la Lube il libero della Emma Villas Aubay Siena, Federico Bonami – In settimana abbiamo anche avuto alcuni problemi che non ci hanno permesso di arrivare al meglio a questa sfida. Non c’è da rammaricarsi e da mangiarsi le mani, potevamo sicuramente fare e raccogliere di più ma dobbiamo considerare che abbiamo giocato contro la squadra che è campione d’Italia in carica. La nostra fase di battuta e anche quella di ricezione sono state sotto ai nostri standard. Siamo stati un po’ troppo imprecisi, e contro una squadra forte come la Lube non puoi permetterti di esserlo. La battuta può essere un nostro punto di forza e deve esserlo nelle gare che verranno, siamo una squadra che può fare bene anche nella fase break. Ora mancano due partite alla fine della regular season, dovremo fare quadrato”.

“Mancano due partite, due finali, e dovremo prepararle meticolosamente durante la settimana di lavoro – ha proseguito nelle sue dichiarazioni Federico Bonami. – Siamo arrivati a questa conclusione di stagione e possiamo ancora giocarcela, anche se in alcuni momenti del campionato sembravamo spacciati”.