Domenica alle ore 15,30 c’è Milano-Siena, nel roster meneghino campioni come Ishikawa e Patry

Domenica la Emma Villas Aubay Siena sarà impegnata in Lombardia: alle ore 15,30 prenderà il via la gara tra la Allianz Milano e la formazione di coach Paolo Montagnani. I meneghini sono ottavi in classifica con 2 punti (frutto della vittoria al tiebreak in trasferta contro Monza, mentre all’esordio l’Allianz perse in casa 0-3 contro Cisterna) mentre Siena è undicesima a 0 punti dopo le due sfide contro le corazzate Trento (in trasferta) e Perugia (in casa al PalaEstra).

Il match si giocherà all’Allianz Cloud. A sostenere il club toscano ci saranno anche una ventina ti tifosi senesi che raggiungeranno Milano in pullman. Il loro apporto si farà sentire, e si tratta di una splendida conferma dopo il bellissimo scenario offerto domenica scorsa al PalaEstra, con 2.117 spettatori presenti per la gara contro Perugia.

Il calendario della terza giornata prevede l’anticipo serale del sabato tra Perugia e Verona. Domenica sfide delicate tra Taranto e Monza e tra Cisterna e Padova (alle ore 20,30). Poi un classico come quello tra Lube Civitanova e Modena e la diretta Rai di domenica alle ore 20,30 tra Piacenza e Itas Trentino.

Milano e Siena si sono affrontate due volte nella loro stagione. I precedenti risalgono alla stagione 2018-2019, l’unica che prima di quest’anno i senesi hanno vissuto in Superlega. In Lombardia finì 3-1 per i meneghini (con 21 punti di Nimir Abdel-Aziz) mentre al PalaEstra Siena si impose per 3-2. Già nel roster di Milano erano presenti il centrale Matteo Piano e il libero Nicola Pesaresi.

Milano partecipa in maniera ininterrotta al torneo di Superlega dal 2014 e nel 2021 ha sollevato una Challenge Cup. Fanno parte del roster, tra gli altri, lo schiacciatore giapponese (ex Emma Villas Aubay Siena) Yuki Ishikawa, l’iraniano Milad Ebadipour, la promessa cubana Mergarejo, già decisivo contro Monza; al centro della rete spiccano i 209 cm di Piano e la qualità dell’argentino Agustin Loser. In cabina di regia il giovane Paolo Porro che compone la diagonale con il campione olimpico Jean Patry.

“La partita – sono le parole del vicepresidente della Emma Villas Aubay Siena, Fabio Mechini – sarà da giocare a testa alta, il valore dei milanesi è senza dubbio buono, ma anche la nostra squadra è cresciuta molto nelle prime due giornate”.

Mechini ha rilasciato una intervista alla trasmissione “Al bar dello sport” della Gazzetta di Siena: ““I set vinti contro Trento e Perugia non portano niente in carniere ma è stato importante vedere un processo di miglioramenti. Non dico che abbiamo giocato alla pari con quelle avversarie ma siamo sempre stati dentro alla partita. Ci rassicura l’intesa del palleggiatore con gli attaccanti, considerando che è una squadra totalmente nuova. Adesso dobbiamo iniziare a muovere la classifica. Il primo obiettivo è evitare l’ultimo posto, se poi arriverà una posizione più alta ben venga. Siamo consapevoli di aver allestito una squadra interessante”.

Il vicepresidente della società senese ha parlato anche del PalaEstra: “Mi auguro che la Superlega a Siena possa smuovere una città che ha tanto bisogno di tornare a gioire. Lo sforzo fatto dalla società è stato importante, adesso c’è bisogno dell’aiuto di tutti. Parlo del pubblico, non solo i senesi e nel match contro Perugia abbiamo avuto tanti spettatori anche da Firenze e da Grosseto, ma anche a livello di infrastrutture. Il palazzetto è bellissimo, ma ha oltre 40 anni e in questo momento di passaggio dalla Polisportiva a Sigerico ha bisogno di certezze. Nelle prossime settimane dovrebbero iniziare i lavori di illuminazione. Servono tante piccole cose. Non sono senese ma è dieci anni che frequento il PalaEstra, quindi ormai lo sento mio, e mi danno fastidio le lamentele di chi viene da fuori su alcuni aspetti, come il freddo o la gestione delle toilette”.