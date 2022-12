Daniele Mazzone: “Una vittoria non ci deve rilassare né appagare, dobbiamo mantenere entusiasmo”

Prosegue la prevendita per il match in programma domenica 18 dicembre a partire dalle ore 15,30, con la Emma Villas Aubay Siena che fresca di vittoria da 3 punti contro Vero Volley Monza si prepara per andare ad affrontare i vicecampioni del mondo dell’Itas Trentino. Sarà un match valevole per la prima giornata del girone di ritorno.

La prevendita è attiva sul circuito della CiaoTickets e in tutti i punti vendita convenzionati. La biglietteria del PalaEstra sarà aperta venerdì e sabato dalle ore 16 alle 19 e domenica, giorno del match, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 14 in poi.

L’Itas Trentino ha 19 punti, con 6 vittorie e 5 sconfitte fino ad ora. La squadra di coach Angelo Lorenzetti è reduce dall’avventura in Brasile, culminata con la finale tutta italiana persa contro Perugia nel Mondiale per club.

“Contro Monza abbiamo fatto vedere carattere – sono le parole del centrale della Emma Villas Aubay Siena, Daniele Mazzone, – che è ciò che dobbiamo portarci dietro e far vedere anche in altre circostanze. Se sappiamo mettere un’intensità di questo tipo per tutto l’incontro possiamo fare buone cose pure nelle prossime sfide che giocheremo. Avevamo fatto vedere le stesse cose anche a Cisterna, ma subito dopo il nostro gruppo è stato colpito dal Covid che ha certamente influito e ha avuto un peso nel nostro cammino. Ora dobbiamo andare avanti in quella direzione. Dobbiamo proseguire con l’entusiasmo che abbiamo ritrovato grazie alla vittoria contro Monza, ora lo stiamo vedendo ogni giorno in allenamento e dobbiamo farlo venire fuori anche in partita”.

“Abbiamo adesso di fronte a noi degli scontri complicati – prosegue Mazzone. – Spero che riusciremo a mettere in campo un’intensità differente rispetto a quelle partite del girone di andata. Trento è la squadra vicecampione del mondo, ha una rosa lunga, di giocatori esperti: non sarà semplice ma dobbiamo mettere tanta intensità e cercare di stare nel punto a punto e creare loro delle insicurezze. In teoria non abbiamo niente da perdere contro di loro, possiamo giocare a viso aperto”.

“Siamo a caccia di punti – conclude il centrale di Siena. – Con le grandi squadre parti sfavorito, qualunque cosa arriverà sarà buona. Affrontiamo in rapida successione i vicecampioni del mondo, i campioni d’Italia e i campioni del mondo. Saranno gare difficilissime e qualunque punto conquistato sarebbe importante per il nostro cammino. Ho visto nella gara contro Monza una carica che avevamo avuto solamente contro Cisterna. Eravamo stretti all’angolo e siamo riusciti a tirar fuori una voglia di vincere che ci ha portato a lottare su ogni pallone. Ricordiamoci che siamo ultimi in classifica, una vittoria non ci deve appagare né rilassare. Non siamo nella posizione di poterlo fare”.