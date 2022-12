Coach Pelillo carica l’ambiente: “Siamo motivati e abbiamo grande voglia di riscatto”

Si gioca domani al PalaEstra a partire dalle ore 15,30 il match valevole per l’undicesima giornata di campionato, l’ultima di andata. La Emma Villas Aubay Siena torna a giocare tra le mura amiche e l’avversaria sarà la Vero Volley Monza. I senesi arrivano all’appuntamento dopo il match infrasettimanale di giovedì, la sfida disputata a Padova e persa per 3-0, gara che rappresentava il recupero della sesta giornata e che non venne disputata oltre un mese fa per positività al Covid di più di tre giocatori della compagine biancoblu.

Il nuovo allenatore della squadra senese è adesso l’argentino Omar Pelillo, coadiuvato dall’assistente Simone Cruciani. Così coach Pelillo presenta la gara di domani contro Monza: “Abbiamo avuto solamente poche ore per preparare una partita molto difficile ma siamo molto motivati e con una grande voglia di riscatto. Giocare così presto rispetto all’ultima partita di campionato, la sfida infrasettimanale di giovedì a Padova, può anche rappresentare un vantaggio”.

Ancora coach Pelillo: “Siamo tutti colpiti dal cambio di allenatore, dato che siamo tutti molto legati a Paolo Montagnani. Anche io lo ringrazio per tutto quello che ha fatto nei miei confronti in tutto il periodo che abbiamo trascorso insieme. Adesso siamo chiamati a trovare le motivazioni per giocare la nostra migliore pallavolo. Siamo tutti consapevoli che può esserci subito un’occasione per riscattarci. La squadra sta bene, siamo tutti arruolabili e tutti i giocatori del team sono a disposizione”.

Monza ha attualmente 12 punti in classifica, è nona in graduatoria con 4 vittorie e 6 sconfitte fino a questo momento. È reduce dalla sconfitta interna contro Modena che nel frattempo è risalita fino alla seconda posizione della classifica dietro a Perugia: in Lombardia è finita 1-3 per gli emiliani. Per la Vero Volley 16 sono stati i punti dell’ungherese con nazionalità tedesca Grozer, lo stesso numero di quelli messi a referto da Davyskiba, 12 quelli del finlandese Marttila e 11 di Galassi. Non benissimo nella circostanza l’attacco monzese, cha ha chiuso l’incontro con il 35% di produttività mentre assai meglio è andata la squadra a muro, con la bellezza di 17 murate vincenti dei lombardi contro le 11 degli emiliani.

Preziosi erano stati invece i tre punti conquistati nella giornata precedente da Monza a Padova: alla Kioene Arena la Vero Volley si è imposta per tre set a zero con 14 punti di Davyskiba e Galassi e 10 punti di Maar e Grozer.

Nelle statistiche di squadra di quest’anno, a muro la Vero Volley è quarta con 85 blocks e una media a set di 2.4 punti, in testa in questa statistica c’è Trento. Negli ace è sesta con 61 battute vincenti con una media di 1.69 mentre al comando c’è Perugia con 82 (2.05). In attacco la Vero Volley è decima con il 46,7% di positività, in testa c’è Verona con il 55.2%. In ricezione è undicesima con il 18% di positività, comanda Perugia con il 26%. Guardando le statistiche complessive dei singoli, Georg Grozer è il quarto marcatore con 186 punti, guida Adis Lagumdzija (Modena) con 221. Negli ace Vlad Davyskiba è quarto con 16 battute vincenti, in testa c’è Noumory Keita (Verona) con 21. A muro Thomas Beretta è quinto con 20 punti, al primo posto c’è Srecko Lisinac (Trento) con 28.

La prevendita è attiva sulla piattaforma CiaoTickets. La biglietteria del PalaEstra sarà aperta anche domenica 11 dicembre, giorno del match, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 14 in poi.

Incluso nel prezzo c’è il servizio di baby park per tutti i bambini che saranno presenti al PalaEstra in occasione della gara, con l’intrattenimento di animatori professionisti.