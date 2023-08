Coach Gianluca Graziosi ai suoi pallavolisti: “Dobbiamo diventare una squadra il prima possibile”

La Emma Villas Volley Siena ha iniziato la sua seconda settimana di allenamenti. È infatti il momento di pensare ad affinare la preparazione dei ragazzi e anche a creare la chimica di gruppo, una componente fondamentale per raggiungere qualsiasi risultato. La compagine biancoblu sta effettuando la sua preparazione fisica al PalaOrlandi, nell’impianto del Costone, dove sono previsti gli allenamenti che verranno effettuati dalla squadra senese anche nei prossimi giorni nel corso di questa settimana.

Tutti i giocatori del roster a disposizione di coach Gianluca Graziosi sono arrivati a Siena e si stanno allenando. Si sono aggregati al gruppo anche il brasiliano Matheus Krauchuk, che in estate è stato impegnato con la Nazionale brasiliana alle Universiadi, e Riccardo Copelli, che ha appena concluso i suoi impegni con il beach volley. Il gruppo è dunque al completo, agli ordini di coach Graziosi e dei suoi assistenti Passaponti e Monaci.

Nella giornata di ieri sono iniziate anche le visite mediche dei giocatori, che vengono effettuate nella struttura NeoMedica, da anni vicina alla società biancoblu.

Coach Graziosi ha caricato il gruppo nelle prime giornate di allenamento. Un gruppo, quello biancoblu, che è composto da alcuni giocatori ormai esperti della categoria ma anche da vari giovani vogliosi di emergere e di fornire il proprio contributo alla squadra. Il coach ha dialogato con i vari giocatori, parlando loro degli obiettivi da raggiungere nel corso della stagione. Prima del primo allenamento l’allenatore della Emma Villas Volley Siena ha detto ai suoi ragazzi: “Sarà fondamentale diventare un gruppo e una squadra il prima possibile, perché solo in questo modo è possibile arrivare al nostro obiettivo. Non dobbiamo mai uscire da un allenamento se non ci siamo migliorati almeno un po’. E questo discorso vale per ogni singola giornata e per ogni singolo allenamento. Poi sono convinto che i risultati arriveranno”.

Il primo impegno ufficiale della Emma Villas Volley Siena sarà il prossimo 15 ottobre, giorno in cui si svolgerà la prima giornata del campionato di Serie A2. Quel giorno la squadra toscana sarà impegnata in trasferta, in Abruzzo, e più precisamente ad Ortona, per il primo match del torneo di Serie A2.