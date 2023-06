Al via la Junior League, Emma Villas Volley impegnata nelle Marche

Oggi la Emma Villas Volley disputa le sue prime partite della Junior League. La compagine giovanile toscana prende parte al torneo con le dieci migliori formazioni Under 20 d’Italia. La manifestazione viene disputata tra le località di Civitanova Marche e Potenza Picena.

La Emma Villas Volley Siena è stata inserita nel gruppo A della manifestazione insieme a Gamma Chimica Brugherio (che ha vinto la scorsa edizione della manifestazione), Pallavolo Padova, Sir Safety Susa Perugia e Valsa Group Modena.

Nel gruppo B sono invece state inserite Itas Trentino, Cucine Lube Civitanova, Vero Volley Monza, Top Volley Cisterna e WithU Verona.

La squadra senese è stata allestita con alcuni giocatori della Under 19 di Chiusi e con altri della Under 19 di Siena. La compagine toscana verrà allenata dal direttore tecnico del settore giovanile della Emma Villas Volley Alessandro Fammelume; il suo assistente sarà Marco Monaci.

Oggi, giovedì 1 giugno, l’esordio della Emma Villas Volley Siena che alle ore 11 a Potenza Picena affronta la Sir Safety Perugia. Alle ore 19, ancora a Potenza Picena, il team senese sfiderà invece la Pallavolo Padova.

Domani, venerdì 2 giugno, la terza giornata del gruppo: alle ore 11 a Civitanova Marche la Emma Villas Volley Siena giocherà contro la Valsa Group Modena.

Alle ore 19, di nuovo a Civitanova Marche, la compagine toscana giocherà contro Gamma Chimica Brugherio.

Le finali per i vari piazzamenti prenderanno il via sabato pomeriggio e proseguiranno domenica.

“Proveremo a giocarcela per vedere a quale livello siamo arrivati – è il commento di Alessandro Fammelume. – Andremo a disputare questa manifestazione con un gruppo che è nato ora, appositamente per questo torneo. Metteremo sul taraflex il massimo impegno e tantissima voglia. Abbiamo deciso di prendere parte a questa competizione pur sapendo che dovremmo essere lontani dal livello di tante altre squadre. Tuttavia la palla è rotonda e ogni partita parte dallo 0-0. Vedremo quel che riusciremo a fare”.

“Andremo nelle Marche con un gruppo giovane, con ragazzi nati nel 2004 e nel 2005 – sono le parole di Marco Monaci. – La Junior League è un torneo di alto livello, il nostro primo obiettivo è quello di far fare esperienza ai nostri ragazzi. Altre squadre sono più avanti di noi, con giovani che già militano in categorie importanti. I nostri giovani hanno preso parte in passato alla Boy League e ora potranno confrontarsi con realtà importanti e prestigiose. Non abbiamo nessuna pressione di risultati, altri sono favoriti, noi andiamo a fare esperienza”.