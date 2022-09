Sabato la Emma Villas Aubay Siena va nelle Marche: amichevole contro la Videx Yuasa Grottazzolina

Sarà sabato 10 settembre a partire dalle ore 18 il prossimo impegno amichevole della Emma Villas Aubay Siena che effettuerà la prima trasferta stagionale. La squadra allenata da coach Paolo Montagnani sarà impegnata nelle Marche e andrà a sfidare la Videx Yuasa Grottazzolina, formazione neopromossa in Serie A2. È il secondo impegno nella preseason del team biancoblu dopo il primo test match svolto venerdì scorso al PalaEstra, con un buona cornice di pubblico, contro la Kemas Lamipel Santa Croce e terminato in parità sul punteggio di 2-2.

Quello del PalaGrotte sarà un altro test importante e significativo anche per capire e per vedere la crescita della squadra senese. Si attendono dunque altre indicazioni interessanti mentre si avvicina il momento dell’esordio in campionato, che è in calendario per domenica 2 ottobre a Trento, mentre la prima gara casalinga del torneo di Superlega sarà sette giorni più tardi, domenica 9 ottobre, contro Perugia.

Nella prima amichevole stagionale contro Santa Croce i senesi hanno mostrato alcune cose positive, frutto del lavoro effettuato ogni giorno in palestra in viale Sclavo, ma anche qualche blackout comprensibile comunque in una fase di precampionato nella quale la squadra sta lavorando tanto anche da un punto di vista fisico e atletico e ancora in assenza dei giocatori del Mondiale (Pinali, Petric, Van Garderen).

Intanto ha preso il via la campagna abbonamenti, che sta già dando buonissimi risultati e riscontri.

L’abbonamento è valido per le 11 partite della regular season. Non sarà invece valido durante gli eventuali match di play-off e Coppa Italia. L’abbonamento al primo anello costerà 240 euro, se ridotto invece costerà 200 euro.

L’abbonamento al secondo anello costerà 175 euro, se ridotto invece costerà 140 euro.

ABBONAMENTO TIFOSO SOSTENITORE –

L’abbonamento è valido per le 11 partite della regular season più una maglia ufficiale da gara più il coinvolgimento in iniziative particolari al prezzo di 500 euro.

– RIDUZIONI –

Le categorie per le quali si applica la riduzione sono: studenti, ragazzi dai 12 ai 18 anni e tesserati Fipav.

– UNDER 12 –

Gli Under 12 entrano gratis (ma dovranno provvedere al ritiro di un abbonamento Junior con prevendita a 2 euro nei rivenditori e sul sito CiaoTickets oppure a costo zero alla biglietteria del PalaEstra in orari e giorni indicati).

Una novità sta nel fatto che quest’anno i primi 100 abbonati riceveranno una t-shirt omaggio “Vamos Emma Villas” autografata da un giocatore della squadra senese.

È possibile abbonarsi sulla piattaforma CiaoTickets fino alla quarta giornata di campionato (che sarà il 23 ottobre contro Piacenza).