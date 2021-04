Rocco Panciocco: “Saranno i miei primi playoff, è un’esperienza nuova per me”

La Emma Villas Aubay Siena prosegue gli allenamenti al PalaEstra in vista dell’inizio dei playoff. Gara1 dei quarti di finale contro la Sieco Service Ortona sarà domenica 11 aprile alle ore 18 al PalaEstra, la gara2 verrà disputata in Abruzzo mercoledì 14 aprile a partire dalle ore 20,30. L’eventuale gara3 verrebbe giocata a Siena domenica 18 aprile a partire dalle ore 18.

Commenta lo schiacciatore della Emma Villas Aubay Siena, Rocco Panciocco: “Questi saranno i miei primi playoff, per me si tratta quindi di una esperienza nuova. Ma nel team ci sono giocatori di grande esperienza come Fabroni e Massari che sono abituati a disputare match di questo tipo. Ora stiamo pensando agli allenamenti quotidiani da effettuare, ogni partita della post season sarà per noi come una finale. Ortona non è certamente un avversario semplice da affrontare, abbiamo visto quale tipo di pallavolo riescono a mettere in campo. Per quanto ci riguarda, dopo un inizio di anno un po’ traballante abbiamo trovato il ritmo giusto e i risultati sono arrivati. Abbiamo sempre lavorato bene e dato il massimo, non abbiamo mai smesso di crederci”.

Ancora Rocco Panciocco: “Sono venuto a Siena per dare una mano alla squadra, questa è una società titolata ed importante che da anni riesce a fare buoni campionati. Sono contento perché sono stato chiamato in causa più di una volta per dare il mio contributo. Per me è un onore stare in quello che è un top team di questa categoria. Quando mi è arrivata la chiamata da Siena ho subito pensato che fosse un’opportunità da sfruttare. Questa stagione è certamente molto importante per me”.

Aggiunge il direttore sportivo della Emma Villas Aubay Siena, Fabio Mechini: “Questa pausa da partite ufficiali può essere utile, per molte settimane abbiamo tenuto un ritmo molto serrato e abbiamo disputato tante gare in poco tempo. Quelli che stiamo vivendo sono giorni importanti per recuperare energie, sfrutteremo al meglio queste giornate per arrivare al meglio alla gara1 e alla serie dei quarti di finale contro Ortona”.