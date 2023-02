La gara tra Emma Villas Aubay Siena e Cucine Lube Civitanova Marche, che era in programma al PalaEstra domenica 12 febbraio a partire dalle 18, è rinviata a data da destinarsi così come disposto dall’ordinanza urgente emessa questo pomeriggio dal sindaco di Siena Luigi De Mossi in via cautelare e precauzionale a causa degli eventi sismici che stanno colpendo la città in queste ore.

L’ordinanza ha prescritto la chiusura di tutti gli impianti sportivi comunali fino al 12 febbraio compreso.