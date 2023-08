Pattinaggio corsa, la Mens Sana vince i campionati italiani

Inarrestabile la Mens Sana pattinaggio corsa che conquista i Campionati italiani pista, categorie Ragazzi e Allievi, con una vittoria straripante. I biancoverdi si sono resi protagonisti di una grande prova a Martinsicuro, in Abruzzo, dove con uno straordinario gioco di squadra hanno conquistato il gradino più alto del podio. Nel gruppo è Sofia Paola Chiumiento a suonare la carica della Mens Sana, conquistando una medaglia in ogni competizione. Bene anche Rita De Gianni che porta a casa una medaglia d’argento e una di bronzo, oltre a Guglielmo Lorenzoni che si rende protagonista di una grande prova conquistando la medaglia di bronzo. Prestazioni che si sono ripetute anche nell’americana a squadra che, come un treno biancoverde, hanno conquistato una medaglia d’argento nella femminile e una nella maschile. Il talento e la determinazione dei ragazzi hanno permesso alla Mens Sana di salire sul podio con un punteggio di 1.189,5, quasi il doppio rispetto alla squadra seconda classificata. Un grande successo che afferma la Polisportiva Mens Sana 1871 tra le società più ambiziose. Infatti, questo risultato porta i biancoverdi a laurearsi vicecampioni d’Italia nella classifica generale dei Campionati Italiani Pista 2023.

“Questo grande successo – commenta Gianluca Marzucchi, direttore sportivo della Polisportiva Mens Sana 1871 – a cui si sommano i punteggi degli Italiani Assoluti, ci ha permesso di essere nel 2023 la squadra vicecampione d’Italia su pista. Un ringraziamento a tutti gli atleti, a tutto lo staff tecnico che segue quotidianamente i ragazzi e ai dirigenti e genitori che con spirito di servizio dedicano tempo e risorse alla squadra. Un ringraziamento speciale a tutti i nostri sostenitori che ci permettono di fare attività di alto livello nel nuovo impianto dell’Acquacalda appena ristrutturato dall’amministrazione comunale”.

La squadra. A scendere in pista per i Campionati Italiani di Martinsicuro sono stati: Sofia Paola Chiumiento; Rita De Gianni; Guglielmo Lorenzoni; Matilde Cherubini; Marco Pieraccini; Tommaso Marzucchi; Sara Angiolini; Azzurra Giamello; Giulia Mattii; Domiziana Meiattini; Veronica Ricci; Cosimo Di Bello; Pietro Giannettoni; Riccardo Lomagistro; Emma Casasole; Emma Meucci; Sara Parigi e Chiara Rosucci.