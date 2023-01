Milano passa al PalaEstra, l’Allianz vince in tre set

Milano inizia il 2023 come aveva terminato il 2022: dopo la vittoria all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche contro la Lube in Coppa Italia, un successo che ha aperto ai lombardi la strada per le Final Four della competizione, i meneghini passano anche al PalaEstra. Centrando in questo modo tre punti preziosi per risalire in classifica.

I senesi non iniziano bene il match (15-25 il primo set) mentre la squadra di coach Piazza è molto presente a muro. Lottato il secondo set, mentre nel terzo Milano ha la meglio piuttosto agevolmente.

Mvp del match è Mergarejo, buona anche la prova dell’ex senese Yuki Ishikawa. Molto bene sono andati i milanesi a muro: sono state 12 le loro murate vincenti contro una sola realizzata da Siena.

Primo set Siena in campo con Finoli e Pinali sulla diagonale palleggiatore-opposto, Petric e Raffaelli in banda, Ricci e Mazzone al centro, Bonami libero.

Milano parte subito forte, con un parziale di 1-4 griffato da Mergarejo. Mazzone interrompe il parziale favorevole ai meneghini, i toscani trovano anche il primo bel muro del pomeriggio e poi vanno a segno con Giulio Pinali. Nel mezzo da sottolineare anche una pipe di Ishikawa e una veloce chiusa da Loser. Il tocco delicato di Patry porta al 4-8. Ancora a segno Pinali per il punto del 6-8.

Patry ha iniziato la partita con le marce alte, il francese mura anche un attacco senese così come fa poco dopo anche Matteo Piano: è +5 per Milano, 7-12.

Punteggio a elastico, con Siena che rosicchia qualcosa: di Raffaelli il pallone che vale il 9-12. Poi altro grande gesto tecnico e atletico di Ishikawa. Altri due muri per Milano, opera di Loser e Piano: 11-17. Cambi per Siena: dentro Pinelli e Van Garderen al posto di Finoli e Pinali. Ishikawa continua comunque a martellare: +6 per gli ospiti sul 13-19. Ancora un muro per Milano, con Mergarejo. Il set viene chiuso dal servizio vincente di Loser: 15-25. Ben 6 le murate vincenti dei meneghini nel primo set.

Secondo set Tornano in campo Finoli e Pinali, e Siena passa avanti in avvio di secondo set grazie al suo opposto: 4-2. Bello anche un salvataggio di Giacomo Raffaelli.

La Emma Villas Aubay colpisce e allunga: grande colpo di Petric e Pinali poco dopo gioca bene sulle mani del muro meneghino. È 8-5 per i senesi, coach Piazza chiama time out per parlare con i suoi giocatori.

Arriva però il break di Milano, con Mergarejo assoluto protagonista in attacco e anche a muro: 10-11. Da registrare anche una fantastica giocata di Yuki Ishikawa. L’ace di Mazzone riporta però avanti Siena: 14-13. Milano piazza un altro punto break con la murata di Loser: 14-15.

Gli risponde bene Fabio Ricci, che conquista il cambio palla mettendo giù la veloce del 15-15. Milano però allunga ancora, con Petric che prova a tenere Siena a contatto: 19-21. Un grande salvataggio dei biancoblu consente a Pinali di centrare un punto break: 20-21.

Porro però va da Piano per una veloce vincente: 20-22. La veloce di Mazzone va a segno, poco dopo al secondo tentativo Yuki Ishikawa buca la difesa senese. Ishikawa e l’attacco out di Pinali chiudono il secondo set sul 22-25.

Terzo set Coach Piazza manda in campo anche Lawrence. Da Pinali e Petric arrivano punti importanti per Siena, che trova anche una bella murata. Sono Lawrence e Ishikawa a guidare l’attacco ospite: 9-11. Di Pinali il punto del pareggio senese nel set: 12-12.

Arriva però un break degli ospiti: 2-6 per i milanesi e i protagonisti sono i soliti, ovvero Mergarejo e Ishikawa, con lo schiacciatore giapponese che effettua anche un muro vincente. Il punteggio è sul 14-18. I milanesi toccano il +6: 14-20. Milano vola sulle ali dell’entusiasmo e l’ace di Piano chiude il terzo set sul 15-25 e quindi l’incontro.

Emma Villas Aubay Siena – Allianz Milano 0-3 (15-25, 22-25, 15-25)

EMMA VILLAS AUBAY SIENA: Pinali 17, Ricci 2, Van Garderen 1, Petric 6, Bonami (L), Raffaelli 3, Biglino, Pinelli, Finoli, Pereyra, Pochini, Fontani (L), Mazzone 3. Coach: Pelillo. Assistente: Cruciani.

ALLIANZ MILANO: Mergarejo 15, Lawrence 1, Bonacchi, Vitelli, Fusaro, Loser 9, Patry 8, Piano 5, Ishikawa 18, Porro 1, Colombo (L), Pesaresi (L), Ebadipour. Coach: Piazza. Assistente: Daldello.

Arbitri: Andrea Puecher, Antonella Verrascina.

NOTE. Spettatori: Siena 39%, Milano 49%. Muri punto: Siena 1, Milano 12. Positività in ricezione: Siena 37% (18% perfette), Milano 62% (32% perfette). Ace: Siena 1, Milano 4. Errori in battuta: Siena 7, Milano 16.

Durata del match: 1 ora e 16 minuti (23’, 30’, 23’).

Spettatori: 1.022.

Video check: richiesto nel primo set da Milano sul 13-17; richiesto nel secondo set da Siena sul 7-4 e sul 22-25.

Mvp: Mergarejo.