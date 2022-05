Mens Sana: il Pattinaggio Corsa conquista il Campionato Regionale e porta tutte le categorie ai Campionati Italiani

La Mens Sana Pattinaggio Corsa conquista la Toscana al Campionato Regionale di San Miniato (Pisa) e porta tutti gli atleti partecipanti ai Campionati Nazionali. Una vittoria corale, quella conseguita dai giovani atleti biancoverdi che, oltre a conquistare il titolo, hanno strappato il ticket per volare ai Campionati Nazionali, che si svolgeranno a Bellusco dal 20 al 23 luglio 2022, battendo un altro record, ovvero quello di aver qualificato tutte le categorie agli Italiani. Ottimi risultati anche per i 19 atleti biancoverdi delle categorie Giovanissimi ed Esordienti che hanno fatto vedere le loro capacità tecniche e fisiche nelle gare di velocità, destrezza e fondo.

“I Campionati Regionali – commenta l’allenatrice Giulia Soggiu – sono da sempre un appuntamento molto importante perché permettono l’accesso ai Campionati Italiani. Sono molto felice e orgogliosa degli atleti biancoverdi. Oltre a disputare delle ottime gare, abbiamo visto una grande unità di squadra evidenziata dall’aiuto reciproco che i ragazzi si sono dati per raggiungere l’obiettivo della qualificazione. Un grande gruppo di atleti affiatati, uniti e sempre pronti a lottare per il risultato personale e di squadra”.

“I Giovanissimi ed Esordienti – commenta il tecnico Francesca Bocci – hanno portato a casa molte medaglie e ottimi piazzamenti grazie alla loro tenacia e tecnica dimostrata in pista. Adesso proseguiamo con il lavoro attendendo il prossimo appuntamento, ovvero i giochi nazionali ‘Bruno Tiezzi’ a Cremona a metà giugno, evento molto importante per i nostri piccoli per confrontarsi anche con gli altri bambini di altre regioni”.

Per chi vuole unirsi a questo meraviglioso gruppo e provare a pattinare, gli allenatori sono a disposizione il lunedì e il venerdì dalle 17 alle 18 presso la Pista Puggelli alla Mens Sana. Per informazioni contattare Martina Pollastrini su Whatsapp al 347.4997171.