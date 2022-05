Mens Sana Basketball Academy: giovedì 26 maggio arriva Andrea Capobianco con la selezione Toscana 2007

I migliori giovani della Toscana delle annate 2006, 2007 e 2008 prenderanno parte a una serie di allenamenti guidati dal tecnico Andrea Capobianco, Responsabile Tecnico del Settore Squadre Nazionali. Tra le varie tappe delle selezioni dei migliori giovani che poi andranno a comporre le Nazionali Giovanili ci sarà anche Siena. Giovedì 26 maggio, infatti, si svolgeranno al PalaEstra due allenamenti organizzati nell’ambito delle attività previste dal settore squadre nazionali della Federazione Italiana Pallacanestro (Fip) e che vedranno impegnati diversi ragazzi in varie tappe regionali.

La giornata. Il programma della sessione senese prevede: alle ore 15:30 un allenamento riservato a una selezione provinciale di ragazzi delle annate 2005 e 2006 che partecipano al Campionato Under 17 Eccellenza, mentre a seguire, alle ore 17:15, è in programma un allenamento della Selezione Regionale Toscana dell’annata 2007, propedeutica alle future convocazioni nella Nazionale di categoria. Gli allenamenti saranno diretti da coach Andrea Capobianco e dallo staff della Regione Toscana, coordinato dal responsabile tecnico territoriale, Massimo Chiarello, e dal presidente del CNA Toscana, Tommaso Paoletti.

Anche un biancoverde tra i convocati. Si tratta di Matteo Guerrini, classe 2007, già protagonista con la maglia della Toscana in occasione della Ludec Cup (Quadrangolare che ha visto i toscani affrontare Emilia-Romagna, Lazio e Friuli-Venezia Giulia), che si è svolto a Lucca nel dicembre scorso. Quella senese sarà l’ultima tappa della settimana Azzurra in Toscana di coach Andrea Capobianco e del suo staff, che il 23 maggio sarà a Firenze con la selezione 2008 (impegnata anche il 25 maggio a Livorno), mentre il 24 maggio sarà a Pistoia con la selezione 2006, della quale fanno parte due atleti della Mens Sana Basketball Academy, Giulio Tilli e Andrea Bartoli (che veste la maglia biancoverde in prestito grazie alla collaborazione con Valdelsa Basket).