Mens Sana Arcieri Senesi: Filippo Montagnani conquista l’argento al Campionato Regionale Targa

Filippo Montagnani centra il bersaglio al Campionato Regionale Targa Tiro con l’Arco di Cascina e conquista la medaglia d’argento agli assoluti. Grande successo per il giovane biancoverde della Mens Sana Arcieri Senesi che, nei giorni scorsi, ha conquistato il secondo gradino del podio nella categoria allievi. Filippo, dopo essersi confrontato con i migliori arcieri della Toscana, è riuscito a strappare l’argento nelle qualifiche, confermando la medaglia agli assoluti, dopo un testa a testa con l’atleta Lorenzo Pieragnoli degli Arcieri Montalcino. Una grande prova dove, il mensanino, ha fatto vedere tecnica, freddezza e determinazione, caratteristiche che fanno ben sperare per le sfide future, come i Campionati Italiani, prossimo appuntamento in calendario. Buoni risultati anche per gli altri arcieri biancoverdi Tommaso Bonari, Cristian Bertoldi e Riccardo Tola, che hanno tenuto alto il nome della Mens Sana, difendendo con grande impegno i colori biancoverdi.