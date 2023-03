La sfida salvezza si decide in Lombardia: Siena gioca a Monza, Taranto va a Milano

Sarà una sfida cruciale per salvarsi quella che attende domenica la Emma Villas Aubay Siena a Monza: via al match alle ore 18 in Lombardia. Contemporaneamente verrà disputata la gara, sempre in Lombardia, tra Milano e Taranto. Due sfide caldissime nella lotta per la salvezza in quella che sarà l’ultima giornata della regular season.

“Stiamo lavorando su noi stessi, sul nostro gioco e sulla nostra fluidità – sono le parole dell’assistente allenatore della Emma Villas Aubay Siena, Simone Cruciani. – Mi riferisco prevalentemente al cambio palla, che è quello che dobbiamo ritrovare. Tornare quindi a quel livello importante che avevamo raggiunto qualche settimana fa. L’attenzione è quindi concentrata su noi stessi e sul cercare di mettere in pratica situazioni che possiamo preparare per andare ad affrontare al meglio Monza”.

“La situazione è complicata – prosegue Cruciani – perché non dipende solo da noi. Però noi dobbiamo pensare alla nostra gara, indipendentemente da quel che avverrà in altri campi, cercare di mettere in pratica quello che è il nostro miglior gioco possibile e puntare a una buona prestazione, che è necessaria per poter raggiungere il risultato”.

Arbitreranno la gara Ilaria Vagni e Maurizio Canessa.

L’ultima giornata prevede al sabato la sfida tra Verona e Cisterna. Domenica, tutte in contemporanea, si giocheranno Perugia – Civitanova Marche, Trento – Modena, Milano – Taranto, Piacenza – Padova, Monza – Siena.