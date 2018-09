La Nazionale di volley a Siena, il presidente della Emma Villas Giammarco Bisogno: “Sarà un onore”

Test match presentato a Palazzo comunale. Il Presidente della Emma Villas Giammarco Bisogno: “Sarà un onore portare a Siena la Nazionale di pallavolo”

Si avvicina il grande momento in cui la Nazionale italiana di volley arriverà a giocare al PalaEstra di Siena. Sarà giovedì 6 settembre alle 18 la gara tra Italia e Cina e proprio Siena ospiterà l’ultimo test match degli azzurri prima dell’avventura ai Mondiali di volley.

Una grande soddisfazione per la società guidata dal Presidente Giammarco Bisogno che è appena approdata nel campionato di Superlega, a cui per la prima volta parteciperà a breve con il campionato che partirà il 14 ottobre. Una ulteriore soddisfazione è data dal fatto che lo schiacciatore della Emma Villas Siena Gabriele Maruotti farà parte del roster che parteciperà con la Nazionale italiana ai Mondiali: saranno tre i giocatori del team senese che saranno presenti ai Campionati del mondo di volley, oltre a Maruotti ci saranno infatti anche il palleggiatore iraniano Saeid Marouf (fresco vincitore dei Campionati asiatici) e lo schiacciatore giapponese Yuki Ishikawa.

Questa mattina il test match della Nazionale italiana è stato presentato nella Sala delle Lupe di Palazzo Comunale nel corso di una conferenza stampa.

“Facciamo innanzitutto gli auguri di buon lavoro al sindaco – afferma il Presidente della Emma Villas Siena, Giammarco Bisogno –. Per noi è fondamentale avere, come abbiamo, un rapporto di collaborazione, fiducia e stima con l’amministrazione comunale. Ringrazio l’amministrazione per il supporto e al contempo ritengo che per Siena sia una grande opportunità avere una squadra nel più importante campionato nazionale di volley. Con la Emma Villas e con il movimento della pallavolo andiamo a rappresentare la città in Italia e non solo, come questo evento dimostra. E’ un grande onore ospitare una partita della Nazionale italiana di volley, questa possibilità ci fu comunicata dalla Federazione in un momento nel quale ci fu fatto sapere che sarebbe stato positivo e auspicabile vedere gli azzurri al PalaEstra per ciò che la Emma Villas e Siena erano riusciti a fare per il movimento della pallavolo. Con passione, lavoro e grande voglia di fare – prosegue Bisogno – con la nostra squadra abbiamo raggiunto la Superlega, il massimo campionato di volley nazionale. La positività del movimento, poi, ha delle ricadute rilevanti sul territorio. Proviamo orgoglio nel rappresentare una città così importante, la partita di giovedì della Nazionale è un evento che può dare una ulteriore spinta. Mi auguro che ci sia tanto pubblico al PalaEstra, la Nazionale di pallavolo è d’altronde una realtà molto amata e conosciuta e nel tempo ha raggiunto risultati straordinari”.

“Mi sono trovato subito in sintonia con lo staff della Emma Villas Siena – dichiara il sindaco di Siena, Luigi De Mossi –, tra cui il vicepresidente Guglielmo Ascheri e il Presidente Giammarco Bisogno. Vedo una realtà invidiabile alla guida di questa realtà, con una chiara visione imprenditoriale e societaria. Essere arrivati in Superlega non è certamente un caso. Ringrazio questa società per quanto sta dando alla città. Intendiamo sviluppare rapporti amicali e amichevoli anche con le tifoserie che arriveranno in questa stagione al PalaEstra per seguire le loro squadre e per questo abbiamo pensato a speciali pacchetti che permetteranno loro di conoscere ancora meglio la città di Siena. Spero che tutto questo faccia piacere anche ad albergatori, ristoratori e commercianti del territorio. E da parte nostra non manca neppure l’attenzione ai ragazzi, come dimostrato dall’evento che si terrà mercoledì 5 settembre in Piazza San Francesco”.

Il giorno precedente alla partita, mercoledì 5 settembre, ci sarà infatti anche spazio per un evento di volley S3 dedicato ai bambini e ai più giovani. In Piazza San Francesco dalle ore 16 alle ore 20 si svolgerà “Siena in Volley”, appuntamento al quale i ragazzi sia appartenenti a società sportive del territorio che semplici appassionati di pallavolo potranno partecipare per giocare tra di loro. L’evento è organizzato dal Comune di Siena insieme alla Federazione italiana volley, al suo comitato regionale, e ad Emma Villas Volley.

Soddisfazione viene espressa anche dal Coni attraverso il suo delegato provinciale Paolo Ridolfi, che si è complimentato per l’organizzazione dell’evento.

“Ringrazio l’amministrazione comunale e l’Emma Villas Siena – aggiunge Elio Sità, presidente della Fipav Toscana – per quanto stanno facendo. Mi trovavo a Roma alla presenza di vari dirigenti e del commissario tecnico della Nazionale Gianlorenzo Blengini e la possibilità di disputare a Siena un test match della Nazionale riscosse immediatamente successo. Siena ha ottenuto una promozione in Superlega che è importante per tutto il movimento pallavolistico toscano e quest’anno il massimo campionato nazionale vedrà veramente in gara tutti i più forti giocatori mondiali di questo sport. Intanto giovedì vedremo una grande partita, sono contento dei numeri che stanno arrivando dalla prevendita”.

Questi i prezzi dei biglietti del match Italia-Cina: un ticket per i settori numerati costerà 18 euro, un biglietto per il secondo e per il terzo anello costerà invece 12 euro, per le curve 10 euro. Non è prevista nessuna riduzione, ma gli Under 12 potranno entrare gratuitamente: dovranno tuttavia ritirare prima il tagliando gratuito, se lo prenderanno in prevendita avrà il costo di 2 euro.

Per acquistare i biglietti è possibile recarsi presso i rivenditori autorizzati oppure online sulla piattaforma CiaoTickets o acquistare i tagliandi nella biglietteria del PalaEstra.

Questi gli orari della biglietteria del PalaEstra per acquistare biglietti della partita della Nazionale e per acquistare gli abbonamenti della Emma Villas Siena per poter vedere da vicino le gare della squadra nella prossima stagione in Superlega: lunedì 3 settembre apertura straordinaria dalle ore 17 alle ore 20; martedì 4 e mercoledì 5 settembre dalle ore 17 alle ore 20; giovedì 6 settembre dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 in poi.

Il Comune di Siena ha pensato anche a speciali pacchetti per far visitare e conoscere la città già nei giorni precedenti al match della Nazionale: l’offerta è consultabile all’indirizzo internet https://www.c-way.it/pacchetto/pacchetto-siena-italvolley-maschile-italia-cina/.