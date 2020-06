La Emma Villas Aubay Siena ingaggia il centrale Rocco Barone

Rocco Barone è il nuovo rinforzo al centro in maglia biancoblu.

Il trentaduenne di Palmi (Reggio Calabria), 200 cm di altezza, proviene dall’ultima stagione a Calci dove ha messo a terra ben 173 palloni posizionandosi tra i migliori centrali del campionato.

Sin dall’inizio della sua carriera è con la Tonno Callipo Vibo Valentia che intreccia una relazione di lunga data. Sono ben 13 le stagioni nella massima serie di cui otto con Vibo Valentia e un campionato vinto in A2 con il medesimo club nel 2007/2008.

Nel 2013 Rocco viene ingaggiato per due stagioni con la Sir Safety Perugia, segue l’esperienza a Molfetta, il ritorno a Vibo per un anno, poi Monza e Latina, fino al suo arrivo, per la seconda volta in A2, a Calci.

Nel 2019 arrivano due traguardi di vita personale, il matrimonio con Alessia Di Mitri, palleggiatrice conosciuta durante il biennio a Perugia, e la Laurea in Scienze Motorie Sportive a Roma.

Oltre l’esperienza guadagnata tra i diversi club, Barone ha collezionato 25 presenze in maglia azzurra vincendo l’argento all’Europeo 2011 e l’oro ai Giochi del Mediterraneo.

Con le nazionali giovanili ha vinto tre bronzi: Europeo e Mondiale prejuniores e Europeo Juniores.

“Sono molto entusiasta di entrare a far parte della famiglia della Emma Villas Aubay Siena, è stata la prima scelta fin dall’inizio – afferma Barone– A questo proposito ringrazio il Presidente, la Società e il Mister che mi hanno fortemente voluto a Siena. Negli anni passati ero vicino a firmare per questo club e il destino ha voluto farmi tornare su questa strada per questo sono molto felice della fiducia accordatami. Sono molto motivato perché vedo che si sta costruendo una squadra competitiva in vista di un campionato sicuramente difficile e lungo”.

Siena per lui non è una novità: “Sono tornato più volte a Siena come turista, la città è bellissima. L’anno scorso ero in Toscana ed è una regione splendida ma Siena, come città e tutto il suo hinterland, dal punto di vista della cultura, del paesaggio, della gastronomia e tanto altro è sicuramente uno dei posti da invidiare maggiormente. Non vedo l’ora di conoscerla meglio”.

Come atleta dentro e fuori dal campo si descrive così: “Cerco sempre di essere lucido, cinico e aggressivo per dare sempre il mio contributo alla squadra, cerco di portare la dose di esperienza che ho maturato nel corso degli anni e fare da chioccia ai ragazzi più giovani”.

Il centrale calabrese si affianca a Matteo Zamagni, conferma biancoblu al centro dall’ultima stagione, e si mette a disposizione di coach Spanakis per questa nuova avventura senese.