La Emma Villas Aubay Siena ha ripreso gli allenamenti al PalaEstra: sabato la sfida salvezza a Taranto

Sabato pomeriggio a partire dalle ore 18 al PalaMazzola di Taranto andrà in scena una vera e propria sfida salvezza, in campo ci saranno due formazioni che stanno lottando per mantenere il campionato di Superlega. Il match, valevole per la nona giornata di ritorno del campionato di Superlega, verrà anche trasmesso in diretta su RaiSport.

La Gioiella Prisma Taranto e la Emma Villas Aubay Siena hanno 14 punti, Padova ne ha 16: i toscani hanno giocato una gara in meno, quella contro i campioni d’Italia in carica della Cucine Lube Civitanova Marche che non è stata disputata domenica scorsa a causa delle scosse di terremoto che hanno colpito Siena e con l’ordinanza del sindaco di Siena Luigi De Mossi sulla chiusura degli impianti sportivi.

Taranto ha giocato la partita in programma nello scorso fine settimana, e a Modena ha perso per 3-1: 25-22, 25-16, 20-25 e 25-18 i parziali dei quattro set disputati in Emilia Romagna. Per i pugliesi Lawani ha messo insieme 25 punti (con il 55% in attacco), Andreopoulos ne ha totalizzati 12 e Antonov 8. In attacco la Gioiella Prisma ha terminato l’incontro con il 53% di squadra.

Padova invece ha perso in casa al tiebreak contro Verona: lottatissimo il quinto set, chiuso ai vantaggi, con i veronesi che se lo sono aggiudicati per 17-19.

La Emma Villas Aubay Siena ha intanto ripreso da ieri gli allenamenti al PalaEstra. Ieri pesi e oggi doppia seduta di allenamento per la squadra allenata da coach Omar Pelillo.

Il libero Filippo Pochini è uno degli ex di giornata. Queste sono le sue dichiarazioni in vista della gara: “Sabato sarà una partita fondamentale sia per noi che per loro, sappiamo bene quanto sarà rilevante questo match e noi stiamo cercando di prepararlo al meglio anche dal punto di vista tattico. Troveremo un palazzetto caldo e una squadra che in casa dà il meglio di sé. Non sarà una sfida semplice, anche se noi abbiamo un buono stato di forma”.

“Non credo – prosegue Filippo Pochini – che non aver giocato domenica possa crearci dei problemi, sabato sarà una battaglia sportiva e chi giocherà meglio e chi saprà soffrire di più conquisterà la vittoria. Rispetto a un paio di mesi fa siamo in un buon momento, abbiamo vinto gare importanti e abbiamo conquistato punti pesanti. Il lavoro quotidiano che abbiamo fatto ha dato dei frutti. La lotta per la salvezza è ancora apertissima, credo che tutto si potrà decidere all’ultima giornata il 12 marzo”.