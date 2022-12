La Emma Villas Aubay ha tirato fuori gli artigli: da domani mattina al via la prevendita per Siena-Trento

La Emma Villas Aubay Siena ha tirato fuori gli artigli e ha conquistato contro Monza la sua seconda vittoria in questo campionato, la prima al PalaEstra dopo quella centrata a Cisterna. Quella contro la Vero Volley è stata da parte della Emma Villas Aubay Siena una prova di cuore, di carattere e di qualità e tecnica. La squadra toscana ha mantenuto alte percentuali in attacco, chiudendo la sfida con il 50% ma con picchi anche del 59%, ha ricevuto con profitto e ha limitato gli errori.

I senesi sono stati più lucidi nei momenti chiave del match, con la grande chiamata del video check da parte di coach Omar Pelillo in un frangente decisivo del terzo set, e hanno avuto un ottimo contributo da tanti giocatori del roster.

Mvp del match è stato Nemanja Petric, il capitano, autore di 20 punti, con il 61% in attacco, il 52% di positività in ricezione, 1 ace e 8 punti break. Una prova a tutto tondo quella dello schiacciatore biancoblu, autore come l’argentino Federico Pereyra di tanti punti delicatissimi.

Molto buona è stata anche la prova del centrale Omar Biglino: 8 punti per lui e il 57% in attacco. “Oggi sono molto contento, abbiamo dimostrato di essere una squadra – è stato il suo commento a fine partita. – Tutti hanno voglia di giocare e di fare bene, oggi lo abbiamo dimostrato. Non era semplice vincere contro Monza, il risultato è arrivato, sono tre punti importanti, ora dobbiamo farne altri per riuscire a raggiungere il nostro obiettivo della salvezza. Se riusciremo a giocare ancora così potremo toglierci delle belle soddisfazioni. È stata una settimana non semplice per noi, avevamo comunque voglia di rivalsa e di dimostrare le nostre qualità”.

Domani mattina alle ore 10 prenderà già il via, sul circuito della CiaoTickets, la prevendita per la prossima gara di campionato che la Emma Villas Aubay Siena giocherà ancora in casa, al PalaEstra: l’avversaria sarà Trento, che ha appena giocato la finale del Mondiale del club contro Perugia.

Il match verrà disputato domenica 18 dicembre a partire dalle ore 15,30 e sarà valevole per la prima giornata del girone di ritorno.