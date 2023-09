Krauchuk: “A Perugia buona prova da parte nostra, questi test match sono veramente utili”

È andato in scena il terzo test match stagionale della Emma Villas Siena, che ha lasciato buone impressioni relativamente alla prova del team di coach Gianluca Graziosi contro una formazione stellare come quella della Sir Susa Vim Perugia. Agli umbri mancavano ben otto giocatori del proprio roster, e tra di loro Giannelli e Leon, pallavolisti che sono stati recentemente impegnati ai Campionati europei che si sono conclusi a Roma con la finale tra Italia e Polonia.

Siena è andata sotto di due set, poi è riuscita a recuperare e a impattare sul 2-2 aggiudicandosi terzo e quarto set. Buoni i numeri finali dei biancoblu: 56% in attacco, 11 murate vincenti (contro le 5 dei perugini, tutte realizzate nei primi due set). L’opposto brasiliano Matheus Krauchuk ha terminato l’incontro con 19 punti all’attivo e con il 67% come percentuale offensiva (e pure con 3 murate vincenti), Sebastiano Milan ha messo giù 16 palloni con il 62%.

La squadra si sta quindi amalgamando. Il primo impegno ufficiale sarà in programma il 15 ottobre, giorno nel quale verrà disputata la prima giornata di campionato. La Emma Villas Siena quel giorno sarà ad Ortona, in Abruzzo.

“A Perugia mancavano un po’ di stelle che militano nella Sir ma in campo abbiamo comunque affrontato dei giocatori di buonissimo livello – è stato il commento post gara di Matheus Krauchuk. – Penso che sia stata una buona prova da parte nostra, per noi test match come questo servono e sono assai utili in tutti i fondamentali. Io mi sento bene, ho lavorato tanto anche in estate. Mi trovo bene in questo gruppo, mi piace sottolineare che ci sono ragazzi che spingono tanto pure negli allenamenti e infatti non sono sorpreso che la squadra sia già in forma. Credo che possiamo avere buone prospettive”.

“A questa serata do delle valutazioni positive – è il commento di Sebastiano Milan. – Giocare contro squadre come Perugia non può che farci bene in vista dell’avvio del campionato. Siamo stati bravi nel terzo e nel quarto set, comunque anche nei primi due parziali eravamo rimasti a contatto pur con qualche errore di troppo. A mio avviso è stata una buonissima amichevole. Vedo nella squadra una buona fluidità di gioco, anche se ovviamente possiamo migliorare tanto. Siamo ancora altalenanti, ma la squadra sta lavorando molto e sono assolutamente fiducioso”.