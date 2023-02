Il Presidente Giammarco Bisogno: “Le prossime quattro partite sono tra le più importanti della nostra storia”

Mancano quattro giornate alla fine della regular season. La Emma Villas Aubay Siena ha in calendario le sfide contro la Lube (domenica in casa al PalaEstra a partire dalle ore 18), poi la settimana seguente in trasferta a Taranto. Le ultime due sfide di campionato saranno in casa contro Verona e infine in trasferta a Monza.

A Modena, sabato sera, il team toscano ha lottato. Ha perso dopo 39 minuti un incredibile primo set, terminato sul 34-32, non ha espresso poi un buon gioco nel secondo parziale ma si è ripreso alla grande nel terzo set, vincendolo. Ancora ai vantaggi, infine, Siena ha perso il quarto set. La sensazione avuta al PalaPanini è che Siena abbia proseguito nel proprio percorso di crescita e di continuità rispetto alle ultime uscite, anche se dopo tre vittorie consecutive è arrivata una sconfitta e nessun punto in questa circostanza è stato conquistato.

“Le prossime quattro partite saranno tra le più importanti della storia della nostra società – dichiara il Presidente della Emma Villas Aubay Siena, Giammarco Bisogno. – Rappresentano un passaggio quasi campale e decisivo per noi, dobbiamo affrontarle sapendo che ne va anche del futuro del nostro percorso e della nostra organizzazione. La gara di sabato a Modena è stata per me molto faticosa da accettare, la squadra ha disputato una partita importante. Si sono visti degli aspetti tecnici e caratteriali rilevanti, inoltre voglio sottolineare che la nostra squadra arriva da una serie di sfortune e di infortuni che non sono banali. Penso all’addio forzato di Swan Ngapeth, che ha deciso di andare via senza una giusta causa; per non dire dell’infortunio di Giulio Pinali, e poi penso a Zbigniew Bartman, che sul finire della scorsa settimana ha avuto un riacutizzarsi del dolore al polpaccio e la cui situazione è adesso sotto osservazione”.

Prosegue il Presidente Bisogno: “Stiamo lottando anche con una serie di episodi che probabilmente avrebbero messo ko qualche altra squadra. Il nostro gruppo invece sta lottando e sta dimostrando di essere all’altezza, a partire da Federico Pereyra che a Modena ha giocato una buonissima partita. La squadra crede nella salvezza. Il match di Modena ha tolto tante energie, anche se non siamo riusciti a conquistare punti. È importante che i ragazzi continuino ad avere adrenalina ed energie pure nelle prossime sfide. Avanti quindi con la stessa determinazione e con la stessa intensità, ogni partita può infatti dare punti fondamentali per conquistare la salvezza. Dobbiamo andare avanti, stringere i denti, faticare e lottare in questo modo. Il gruppo ha accolto il mio appello e lo staff certamente sta facendo un ottimo lavoro”.

“Ha ragione il Presidente di Taranto, Antonio Bongiovanni, quando afferma che la Superlega non è un campionato qualunque, ma è il più importante da un punto di vista sportivo dopo la Serie A del calcio – sono ancora le parole del massimo dirigente della Emma Villas Aubay Siena. – La pallavolo italiana è in vetta al mondo, la Nazionale azzurra è campione del mondo e campione d’Europa in carica. C’è un grandissimo seguito oggi attorno al volley, con televisioni e fondi. Per restare a questi livelli occorrerebbe che tutto il territorio sostenesse questo progetto, servirà una forte presenza del territorio senese e toscano, con un ulteriore supporto di pubblico e tifosi. Nelle prossime due gare casalinghe faremo dei prezzi speciali per avvicinare ancora più persone alla nostra squadra e affinché ci sia un grandissimo pubblico al PalaEstra. Dobbiamo supportare la squadra nel nostro palazzetto, dovremo essere compatti e uniti per mantenere la Superlega”.

Oggi pomeriggio, intanto, prenderà il via online, sul circuito della CiaoTickets, la prevendita per assistere alla gara di domenica 12 febbraio al PalaEstra contro i campioni d’Italia della Lube Civitanova Marche. Il match prenderà il via domenica nel palazzetto dello sport di viale Sclavo alle ore 18.