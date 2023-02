Il Presidente Giammarco Bisogno: “A Taranto la partita dell’anno, la nostra squadra sarà al completo”

Mancano due giorni alla sfida salvezza al PalaMazzola di Taranto tra le due squadre che sono appaiate in classifica con 14 punti. La partita tra Taranto e Siena varrà e conterà molto in ottica salvezza e per la permanenza nel campionato di Superlega. La squadra toscana si è allenata anche oggi al PalaEstra e lo ha fatto al completo in vista del match in Puglia. La partita, che prenderà il via sabato 18 febbraio alle ore 18, sarà valevole per la nona giornata del girone di ritorno del torneo di Superlega e sarà trasmessa in diretta su RaiSport.

“Penso che la nostra squadra abbia tutte le motivazioni necessarie per giocarsi una gara che, come tutti sanno, sarà la partita dell’anno per noi – dichiara il Presidente della Emma Villas Aubay Siena, Giammarco Bisogno. – Un risultato positivo significherebbe un passo avanti notevole verso la salvezza, che è l’obiettivo che ci siamo posti sin dall’inizio della stagione. Dal punto di vista motivazionale, quindi, non c’è bisogno di aggiungere nulla. I ragazzi che compongono la nostra squadra hanno già vissuto in passato simili ambienti e partite di questa intensità emotiva, quindi credo che la affronteranno con lo spirito migliore e più giusto”.

Prosegue Bisogno: “Da un punto di vista fisico posso dire che tutti i giocatori stanno bene, sono tutti a disposizione di coach Omar Pelillo. Ci sarà anche il rientro di Zbigniew Bartman, quindi la squadra è al completo e questo per noi è motivo di serenità. Potremo quindi avere varie soluzioni tecniche che coach Omar Pelillo e lo staff tecnico potranno utilizzare. Sono molto contento del lavoro effettuato. Credo che in una sfida come questa anche la panchina possa essere importante, specie se la sfida sarà lunga”.

Domenica scorsa la Emma Villas Aubay non ha potuto giocare la propria gara di campionato al PalaEstra a causa delle scosse di terremoto e dell’ordinanza di chiusura degli impianti sportivi firmata dal sindaco di Siena, Luigi De Mossi. Il match contro la Cucine Lube Civitanova Marche verrà quindi giocato sabato 25 febbraio a partire dalle ore 20. “Ringrazio l’amministrazione comunale, il sindaco Luigi De Mossi e l’assessore Paolo Benini – dichiara Bisogno – per la sensibilità e l’attenzione che hanno dimostrato. Avremmo infatti giocato quella partita in un clima incerto e insicuro. Abbiamo comunque vissuto una fase complicata, abbiamo fatto allenamenti in altri palazzetti, siamo andati ad allenarci a Castelnuovo Berardenga. Non credo che non giocare una gara faccia comunque perdere il ritmo partita. Un match come quello a Taranto necessita del massimo dell’attenzione e delle energie, i nostri giocatori sono esperti e certamente sanno come dovranno comportarsi”.

“Dovremo entrare in campo concentrati – conclude il Presidente Bisogno, – non farsi intimorire dall’ambiente che sicuramente sarà molto caldo. Loro forse si giocano la salvezza ancora più di noi in questa gara. Ci sarà tanto pubblico, anche caloroso, e a me il pubblico caldo del sud è sempre piaciuto. Noi dovremo essere sereni, tranquilli, decisi, e capaci di approfittare dei passaggi a vuoto che potrà avere la formazione avversaria. Una bella prestazione ci darebbe ancora maggiore fiducia in vista delle prossime partite”.