Il mitico “Sabbione” del Cus Siena Rugby in copertina su “Rugby Words and Pictures”

Il mitico Sabbione, campo del Cus Siena Rugby all’Acquacalda, di nuovo agli onori della cronaca mondiale. Dopo essere stato protagonista di uno spot per la Coppa del Mondo del 2015, è la copertina della rivista “Rugby Words and Pictures” a immortalare la struttura del Sabbione (come si vede nela foto), pubblicando un particolare delle scale dell’impianto. “Dopo che il Sabbione – scrive il Cus Siena Rugby nel proprio profilo Facebook – è andato in mezzo mondo per la Rwc2015, in vista della Rwc 2019 ci siamo portati avanti! Dopo copertine raffiguranti campioni di rugby del calibro di Marcus Smith, Alun Wyn Jones, Danny Cipriani e altri, ecco la nuova copertina di “Rugby Words and Pictures”!! Riconoscete qualcuno? Il Sabbione torna ai vertici del rugby mondiale”.