Il ds Gabriele Cottarelli: “Gara a Verona difficile, ma ogni match può farci rimettere in piedi il campionato”

La Emma Villas Aubay Siena sta ultimando gli allenamenti in vista della trasferta in Veneto. Domenica i senesi saranno impegnati a Verona per un match valevole per la decima giornata del campionato di Superlega. La partita prenderà il via alle ore 20,30. I veronesi sono quarti in classifica con 14 punti, il loro ruolino di marcia è fin qui composto da cinque vittorie e quattro sconfitte.

Così parla del momento della Emma Villas Aubay Siena il direttore sportivo della società toscana, Gabriele Cottarelli, ex tra le altre cose nel match contro i veronesi: “Dopo la batosta presa domenica in casa contro Taranto, e non è stato semplice digerirla, questa settimana ho visto la squadra con un piglio diverso. I giocatori si stanno allenando bene, anche se domenica saremo impegnati contro una squadra forte che occupa la quarta posizione della classifica. A Verona stanno facendo un bel lavoro. Parliamo di una città che ama la pallavolo, e mi pare che la società stia raggiungendo bei traguardi. Noi cercheremo di fare ovviamente la miglior prestazione possibile. Dobbiamo pensare a noi stessi e che ogni partita può essere un’ancora di salvezza per rimettere in piedi questo campionato. Non partiamo battuti con nessuno e dobbiamo giocarcela contro qualunque avversaria. La squadra si sta impegnando al massimo, poi si deve arrivare al risultato perché nello sport è ciò che conta”.

“Contro Modena – afferma ancora il ds Cottarelli – avevamo avuto buone indicazioni. Contro Taranto il risultato ci dice cose diverse. Ai nostri giocatori dico che manca ancora tanto, va terminato il girone di andata, anche con i match da recuperare, e poi c’è tutto il girone di ritorno da giocare. Quindi a disposizione ci sono tantissimi punti. Dopo il risultato del match contro Taranto è ancora più importante affrontare qualsiasi gara per fare punti”.