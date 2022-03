Giovedì alle ore 20 la Emma Villas Aubay Siena torna a giocare al PalaEstra: c’è Mondovì, biglietti a 1 euro

Dopo l’impresa centrata in Puglia contro Castellana Grotte la Emma Villas Aubay Siena si prepara alla prossima sfida di campionato, in programma giovedì 10 marzo al PalaEstra a partire dalle ore 20. I senesi al PalaGrotte hanno conquistato la terza vittoria consecutiva e hanno adesso guadagnato una posizione in classifica: i biancoblu guidati da coach Paolo Montagnani sono ora undicesimi in classifica con 22 punti all’attivo.

In questo modo il centrale della Emma Villas Aubay Siena Andrea Mattei parla del momento che sta vivendo la squadra toscana: “Ci eravamo detti tra di noi di andare in Puglia e cercare di fare un’impresa. Devo dire che abbiamo raggiunto un grandissimo risultato. Credo che in noi sia cambiato qualcosa sin dal match contro Lagonegro, sono aumentate la tranquillità e la consapevolezza. Devo dire che anche contro Brescia a mio avviso non avevamo fatto male. La sfida contro Reggio Emilia è stata per noi come un clic, si è acceso qualcosa di diverso. Dopo i primi due set di quella partita abbiamo reagito, siamo riusciti a vincere quel match e poi anche i successivi contro Porto Viro e a Castellana Grotte. Sono state eccellenti prestazioni di squadra”.

Mattei è stato protagonista di una murata vincente nel frangente più caldo della gara contro Castellana Grotte: “Quelli sono momenti che mi piacciono veramente tanto – le sue parole. – Stare in campo in quei frangenti è gratificante e dà la carica, è fantastico. Sono contento che noi centrali stiamo fornendo il nostro contributo, faccio i complimenti ad Andrea Rossi che sta facendo valere tutta la sua esperienza dando un ottimo sostegno al team”.

Sul match contro Mondovì: “Dobbiamo continuare a fare bene – le dichiarazioni del centrale di Siena. – Mondovì ha un buon potenziale e ha giocatori forti. Dobbiamo giocare giovedì fornendo un’altra buona prestazione per cercare di allungare la nostra striscia vincente”.

Anche per la partita contro Mondovì la società senese ha deciso di attivare la promozione “Al PalaEstra con 1 euro”. Si potrà infatti entrare nel palazzetto dello sport di viale Sclavo ed assistere al match tra Emma Villas Aubay Siena e Mondovì pagando il biglietto di appena 1 euro.

Anche in questa circostanza il sostegno ed il supporto della tifoseria senese potranno rivelarsi fondamentali per poter centrare un buon risultato. La prevendita è già attiva online sul circuito della CiaoTickets.

Al contempo prosegue la collaborazione con le università cittadine e con le società pallavolistiche del territorio con le promozioni già attive per queste categorie.

La biglietteria del PalaEstra sarà aperta domani, mercoledì 9 marzo, dalle ore 16 alle 18, e giovedì 10 marzo, giorno del match, dalle ore 10 alle 12 e dalle 18 in poi.